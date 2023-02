Carnaval: Bloco ‘Os Moiados’ é destaque na folia de Nazaré Paulista

O carnaval em Nazaré Paulista terá como principal destaque o tradicional bloco ‘Os Moiados’, que tem como tradição lançar jatos d´água nos foliões. A festa volta a ser realizada na cidade após ser cancelada nos últimos anos por causa da pandemia de Covid-19.

(Foto: Reprodução/ Facebook “Bloco Os Moiados”)

Além dos Moiados, entre as atrações estão os tradicionais blocos e desfile de bonecões, que estão confirmados nos cinco dias de festividades (confira a programação completa abaixo).

Todas as atividades serão gratuitas. De sexta a segunda-feira elas acontecerão no centro, enquanto na terça-feira (21) o evento será realizado no recinto de exposições ‘João Ramos Neto’.

De acordo com a secretaria de turismo do município, é proibida a entrada de coolers e o carnaval será destinado às famílias da região.

Programação completa

17/02 (sexta-feira):

19h: Abertura do carnaval

20h: Bloco Di Qualquer Jeito

21h: Bloco do Sinal

18/02 (sábado):

18h: Bloco do Oreia Seca

20h: Bloco Impina Carroça

21h: Apresentação da escola de samba Unidos da Última Hora

22h: Bloco do Bastião Boi

19/02 (domingo):

12h: Bloco do Meio Dia

14h: Bloco do Cuiabar

16h: Bloco do Rancheiro

18h: Bloco do Rosa

20h: Apresentação da escola de samba Unidos da Última Hora

Bloco do Tamo Junto

20/02 (segunda-feira):

14h: Matinê dos bonecões

17h: Bloco do Zé Lovado

19h: Bloco do Bar do Bê

22h: Bloco Musa de Nazaré

21/02 (terça-feira):

12h: desfile dos bonecões

14h: Bloco Os Moiados

Fonte: G1.globo.com