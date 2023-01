Atibaia se prepara para a folia do Carnaval 2023

Ô abre alas que o Carnaval 2023 quer passar! A programação de Carnaval de Atibaia deste ano está recheada de atrações para os foliões e conta com os tradicionais blocos carnavalescos da cidade, como “Bloco do Zé Pereira” e “Bloco do Caveira”, além do habitual “Carnaval das Marchinhas” na Praça da Matriz e os divertidos concursos de “Melhor Fantasia Infantil” e “Melhor Bloco Carnavalesco”. As comemorações em Atibaia terão início com o Grito de Carnaval, dia 4 de fevereiro, na Praça Guanabara, abrindo os festejos que prometem agitar o município.

(Imagem Ilustrativa: Blanche Peulot por Unsplash)

No sábado, 11 fevereiro, na Arena do Centro de Convenções (em formato fechado, com controle de acesso) acontece o “Bloco do Zé Pereira”, que há mais de 20 anos reúne milhares de foliões, animará a festa em Atibaia com pessoas fantasiadas ao contrário – homens vestidos de mulheres e vice-versa.

Na sexta-feira, 17 de fevereiro, no Salão de Festas Paróquia Cristo Rei – Praça Santo Antônio, 79 – Alvinópolis – será a vez da terceira idade de Atibaia aproveitar a folia: o Baile da Melhor Idade trará muita diversão para os idosos do município. Ainda na sexta-feira (17), em frente ao Cemitério São João Batista, a bruxa estará a solta na folia com o “Bloco do Caveira”, popularmente conhecido como “Caveirão”, tradicional na cidade pelas fantasias de terror, como bruxas, monstros e zumbis.

E o Carnaval 2023 segue em Atibaia com as tradicionais marchinhas na Praça da Matriz, nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. A Prefeitura ainda promoverá os concursos de Blocos Carnavalescos e de Fantasia Infantil para animar ainda mais a festa na cidade. O concurso de fantasia infantil é destinado a crianças com idade entre 0 e 12 anos, com data marcada para 19 de fevereiro, domingo, enquanto o concurso dos Blocos Carnavalescos, será no dia 21, terça-feira. As inscrições poderão ser feitas no mesmo dia, ao lado do palco, e a avaliação dos blocos e das fantasias será realizada por uma comissão julgadora, a ser definida pela Secretaria de Cultura.

As festividades carnavalescas proporcionam como benefício a inclusão social e a integração entre as comunidades, pois abrem espaço para a manifestação cultural da população com entretenimento livre e gratuito para todos.

Covid

A Prefeitura de Atibaia reforça que, apesar do aumento do número de casos de Covid-19 registrado a partir de novembro do ano passado em virtude do surgimento da nova subvariante “BQ.1”, o acompanhamento da equipe técnica da Secretaria de Saúde demonstrou que não houve alta no número de internações. Ou seja, em sua maioria os casos apresentam sintomas leves, sem impactos na rede hospitalar, o que sempre foi uma grande preocupação das equipes de saúde. Paralelamente a essa análise, a Secretaria tem intensificado a vacinação na cidade, incluindo faixas etárias entre 6 meses e 2 anos e a 4ª dose para maiores de 18 anos, o que aumentou a cobertura vacinal e trouxe mais segurança para a população, permitindo a realização de eventos na cidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia