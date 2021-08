Cia. Artinerant’s apresenta “Balbúrdia” pelo Youtube para Atibaia e Bragança Paulista

Nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas, a Cia Artinerant’s – grupo de Maíra Campos e Daniel Pedro – apresenta o espetáculo “Balbúrdia”, através do Youtube.

A apresentação virtual desta sexta-feira é especial para o público das cidades de Atibaia, Bragança Paulista, Descalvado, Embu das Artes e Ilhabela, locais por onde a 1ª Mostra de Repertório da Artinerant’s passaria com apresentações presenciais agendadas antes da pandemia.

(Foto: Divulgação/ Paulo Barbuto)

A temporada presencial foi adaptada para o formato digital em razão da pandemia da COVID-19, e agora o público dessas cidades pode conferir a apresentação circense da Cia. Artinerant’s pela internet.

O espetáculo “Balbúrdia” apresenta as relações de um casal que inventa e reinventa suas narrativas, transitando por situações de ternura e tensão, revelando o aprofundamento de uma relação a dois que se multiplica e se transforma, fruto da dinâmica desta ligação.

“Balbúrdia” mostra com humor o contraste e o confronto na relação de um casal. Como quando a mulher (Maíra Campos) desce de ponta cabeça no aparelho de cordas ao som de música clássica quase operística, em acrobacia dramatizada, enquanto o homem (Nié Campos) atrapalha ao produzir barulho e faíscas com o sua esmerilhadeira – aparelho elétrico que corta e lixa peças de aço. A fluidez do afeto versus a concretude da realidade cotidiana.

Ou quando, em cena, os papéis se invertem: a mulher literalmente com a macaca atrapalha a montagem do homem de seu castelo de placas de madeira.

(Foto: Divulgação/ Paulo Barbuto)

Segundo a crítica e jornalista Beth Néspoli, no Blog Circos do Sesc, “Balbúrdia principia contrariando frontalmente o significado de bagunça embutido no título. A resultante da articulação entre aparelhos, figurinos, movimentação e expressividade corporal da dupla atinge aquele grau de beleza capaz de provocar enlevo nas plateias”.

Para a também jornalista e produtora cultural, Mariana Campos, “a iluminação impecável e uma trilha sonora que mistura música erudita, chorinhos e contemporânea contribuíram para dar um tom casual e divertido ao espetáculo”.

A apresentação faz parte da 1ª Mostra de Repertório da Artinerant’s, uma programação que segue de modo remoto e gratuito com a trilogia composta pelos espetáculos“Vizinhos” (2014), “Balbúrdia” (2017) e “Cachimônia” (2019).

As montagens foram filmadas na lona do Circo Zanni, durante o mês de março, sem público em razão da pandemia, e a Artinerant’s exibe os filmes no canal do YouTube da companhia.

Usando a sátira de forma leve e bem humorada, os artistas além de atuar, são músicos, dançarinos, cômicos, equilibristas, acrobatas, mímicos e ilusionistas.

Ao levar para o ambiente virtual os gestos precisos e coreografados, se apoiando sem medo no circo que dominam tão bem, os performáticos artistas pretendem surpreender o público com uma produção audiovisual de alta qualidade, abusando da inventividade do circo para se adaptar a esse novo formato.

A direção dos espetáculos da trilogia da Artinerant’s é de Lu Lopes, premiada atriz que interpreta a famosa palhaça Rubra. O espetáculo “Cachimônia” conta também com a direção de Tatto Villanueva – ator, palhaço e diretor argentino reconhecido pela excelência na arte de atuar e ensinar a arte circense.

As ações fazem parte do projeto aprovado no ProAC Expresso da Lei Aldir Blanc.

Assista o teaser do espetáculo “Balbúrdia”: www.youtube.com/watch?v=bCMFTpE915Y

Para saber mais sobre o grupo acesse: www.facebook.com/artinerant

www.instagram.com/artinerant_s

Programação 1ª Mostra de Repertório da Artinerant’s

Espetáculo Balbúrdia

SINOPSE: O espetáculo discute por meio da arte circense as relações de um casal, que inventa e reinventa suas narrativas para seguir em convívio. A montagem interpreta as reações masculina e feminina diante dos acontecimentos com humor.

Duração: 50 minutos

Quando: 06 de agosto de 2021 (sexta-feira)

Horário: 20h00

Onde: Canal do Youtube da Cia Artinerant’s

Link: www.youtube.com/channel/UCyg_cfCbDO0eFDdehmitMtg

Classificação Livre

Grátis

Fonte: Assessoria de Imprensa