Concurso Miss e Mister Terceira Idade acontece nesta terça-feira (5) em Atibaia

A beleza, vitalidade e elegância serão celebradas no Concurso Miss e Mister Terceira Idade, que acontece no dia 5 de setembro, a partir das 19h, no Clube Recreativo Atibaiano. O evento pretende encantar a todos, mostrando que a idade é apenas um número e que a vida é a verdadeira protagonista. Para abrilhantar ainda mais o concurso, o Trio Los Angeles promete agitar a noite, com os grandes sucessos do passado, que marcaram uma geração.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Mais do que um simples concurso de beleza, o Miss e Mister Terceira Idade busca honrar e reconhecer a sabedoria que vem com a idade, destacando a contribuição inestimável que os idosos trazem para a comunidade. A entrada é gratuita, permitindo que todos tenham a oportunidade de testemunhar a energia contagiante dos competidores.

O último concurso aconteceu em 2020, antes da pandemia de COVID-19, e esse retorno está sendo muito especial aos participantes. São 25 pessoas inscritas, prometendo esbanjar charme, beleza, simpatia e sabedoria no decorrer da noite. Os ensaios ocorreram no decorrer do mês de agosto, no Centro de Convivência da Terceira Idade, que oferece um espaço de lazer, esporte, diversão e entrosamento entre os jovens da Melhor Idade de Atibaia.

Márcio Mendes, vocalista do Trio Los Angeles, fez questão de participar presencialmente dos ensaios. “Esse projeto começou tímido e hoje tomou uma dimensão maravilhosa. Participamos todos os anos e receber o carinho desse público é uma sensação de que tudo valeu a pena. Faço questão de ir nos ensaios e mostrar a cada participante que a idade não nos limita, que somos jovens, e que podemos viver tudo o que há para viver. O retorno desse evento é muito especial, pois vamos celebrar a vida, depois de um período de pandemia que acometeu principalmente o público idoso. Preparei uma surpresa no show e no repertório, além de nossas músicas, vou fazer um mix de vários artistas. Vai ser incrível e espero todos vocês”, relatou Márcio Mendes, vocalista do Trio Los Angeles.

O Concurso Miss e Mister Terceira Idade visa não apenas exaltar a estética, mas também a sabedoria e a vivência adquiridas ao longo dos anos. O objetivo é proporcionar momentos de alegria e descontração, tanto aos idosos quanto à população em geral. O Mister Terceira Idade 2020, Benedito José Barbosa, participou dos ensaios para o Concurso e se mostrou contente em passar a faixa para seu sucessor. “Espero que ele tenha a mesma felicidade que eu tive. Todos os candidatos são ótimos, alegres e estão radiantes com o concurso. Todos já são vencedores apenas por participar. Desde que me aposentei frequento o CCTI e isso me motivou muito, pois me trouxe alegria de viver e me mostrou que a idade não significa nada, pois o que vale é a disposição e a vontade de acordar todos os dias”.

A Miss Terceira Idade 2020, Maria da Glória da Silva Manco Martins, também se mostrou feliz e entusiasmada em coroar a Miss que representará Atibaia no próximo ano. “É uma alegria muito grande ver que tantas mulheres participam deste evento. Eu tive duas grandes vitórias e emoções na minha vida: a primeira foi ser mãe e a segunda foi vencer esse concurso, pois me deu a sensação de estar viva e me mostrou que a idade é apenas um número. Eu aconselho a todos que não fiquem em casa deixando que a idade vença. Saiam do sofá, se olhem no espelho e vejam o quanto somos lindas e que podemos fazer tudo. Prestigiem esse evento que, com certeza, vai ser incrível. Esperamos por vocês”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia