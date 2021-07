Estação de Cultura Atibaia – SESI abre inscrições para curso gratuito de música

O SESI Jundiaí e a ESC (Estação de Cultura – Atibaia – SESI) abrem inscrições para os cursos de iniciação instrumental em violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, além da Camerata de Cordas, voltados para quem quer começar a tocar instrumentos de cordas friccionadas.

(Imagem Ilustrativa: Niek Verlaan / Pixabay)

O curso, de caráter não profissionalizante, é voltado para público a partir de sete anos de idade, sendo que jovens e adultos até 90 anos também podem se candidatar para os processos seletivos.

Iniciação Instrumental Núcleo de música do SESI

O módulo de Iniciação Instrumental promove a sensibilização para a linguagem musical, de forma lúdica. Visa desenvolver a percepção auditiva, o senso rítmico, a capacidade motora, além de aperfeiçoar os fundamentos básicos da técnica instrumental e da leitura musical.

As inscrições tiveram início no dia 20 de julho, e as vagas remanescentes, para a comunidade em geral, podem ser preenchidas até 7 de agosto.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever no processo seletivo preenchendo o formulário no site https://www.sesisp.org.br/cultura/nucleo-de-musica . Vale lembrar que o preenchimento não garante automaticamente uma vaga no curso, sendo apenas uma ferramenta para os Núcleos de Música SESI-SP. Verifique se o e-mail inserido no formulário está correto, para que o responsável pelo núcleo possa retornar. Dúvidas envie um e-mail para daniel.frauzino@sesisp.org.br ou ligue (11) 4523 – 5193.

Sobre os Núcleos de Música do SESI-SP

Os Núcleos de Música do SESI-SP oferecem cursos livres e gratuitos de iniciação instrumental e o ensino em instrumentos de cordas (viola de arco, violino, violoncelo e contrabaixo acústico) em nove unidades do SESI no Estado de São Paulo: Jundiaí, ESC Atibaia, Bauru, Diadema, Indaiatuba, Rio Claro, Mogi Guaçu, São Caetano do Sul e São Carlos.

O objetivo desses cursos, de caráter não profissionalizante, oferecidos ao público com idade a partir de sete anos, é promover com excelência o acesso à música, de forma interativa e lúdica, tendo em vista o desenvolvimento pessoal, e a sensibilidade estética e artística do aluno. A iniciativa do SESI-SP contribui para o desenvolvimento da capacidade crítica do aluno e na formação de um cidadão mais ativo em seu contexto social.

Durante a pandemia

Para a segurança de alunos e professores, as atividades presenciais permanecem sob avaliação constante das Fases do Plano São Paulo nas regiões onde as unidades estão inseridas, para definir se as aulas serão virtuais, presenciais ou ainda em formato híbrido. Preocupada com o desenvolvimento prático das diferentes turmas espalhadas pelo Estado, a instituição também empresta os instrumentos aos alunos.

Para manter a qualidade do ensino, comprovado em quase 10 anos de atuação dos Núcleos de Música, o SESI-SP desenvolveu uma plataforma online específica e compatível com a metodologia já aplicada, Método SESI-SP de Ensino de Música, para disponibilizar aos participantes.

Fonte: Assessoria de Comunicação SESI-SP