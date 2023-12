Inscrições para Concerto Voz de Mulher em homenagem a Rita Lee se encerram no dia 29

A Prefeitura de Atibaia informa que as inscrições para participar da edição 2024 do Concerto Voz de Mulher se encerram no próximo dia 29. O espetáculo, que acontecerá em março do próximo ano no Cine Itá Cultural, fará uma homenagem a Rita Lee. Exclusivo para mulheres, o edital de seleção visa a contratação de uma banda ou grupo musical, 12 cantoras/vocalistas, uma proposta de produção do evento e uma intervenção de artes visuais/plásticas. As interessadas em participar devem se inscrever no site: https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

(Foto: Reprodução / Instagram)

O concurso é regulado pelo Edital nº 009/2023 e está dividido em quatro modalidades: instrumental, cantoras/vocalistas, produção e artes visuais. A modalidade instrumental é para grupos musicais ou bandas compostas obrigatoriamente por mulheres musicistas, sejam profissionais ou amadoras, com no mínimo quatro integrantes. A banda selecionada, além de executar as canções do espetáculo, realizará os arranjos musicais e instrumentalização de todo o evento, acompanhando as cantoras nos ensaios técnicos e durante o concerto.

A seleção de cantoras e vocalistas, também aberta a profissionais e amadoras, prevê até 12 atrações vocais (individual, duo ou grupo) para interpretação de ao menos uma canção da homenageada. A proposta de produção do evento abrange produção geral, artística e executiva, incluindo a seleção das canções, organização dos ensaios, tempo de cada apresentação, entradas e saídas de palco e outros detalhes técnicos relacionados à realização do tributo. O edital compreende ainda a escolha de uma intervenção de artes visuais/plásticas a ser realizada no dia do evento.

Condições de participação, documentos necessários para inscrição, critérios de seleção, remuneração e outros detalhes do concurso estão especificados no edital, disponível neste site .

Para dúvidas e mais informações, as interessadas podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 4412-3233 / 4411-6945 (dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h).

Instituído pela Lei nº 4588/18, o Concerto Voz de Mulher pretende valorizar e dar espaço para as artistas mulheres da cidade, promovendo uma apresentação em março, Mês da Mulher. O espetáculo faz parte do Calendário Oficial do Município e, antes de reverenciar a eterna rainha do rock brasileiro, já homenageou em edições anteriores outras musas da música brasileira como Gal Costa (2023), Elza Soares (2022) e uma das mais brilhantes professoras de música de Atibaia, Cidinha Anselmo (2021).

