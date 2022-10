Estação SESI de Cultura de Atibaia exibe o filme “Down Quixote” no sábado (22)

A Estação SESI de Cultura de Atibaia apresenta, no próximo sábado (22), às 15 horas, o filme “Down Quixote”.

O longa metragem nacional foi adaptado do clássico Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, escrito e dirigido por Leonardo Cortez, com elenco formado exclusivamente por atores com Síndrome de Down.

Down Quixote, o Filme (Foto: Divulgação)

No filme, a clássica história do cavaleiro andante é recriada na imaginação de Diogo, um ator que, confinado em Tiradentes-MG por conta da pandemia, preenche seus dias decorando uma adaptação teatral de Dom Quixote. A história se desenvolve com os atores do grupo de Diogo assumindo todos os personagens, ao mesmo tempo em que as paisagens da cidade histórica se transformam nos cenários da trama, com elementos teatrais invadindo a narrativa, o que confere ao filme uma identidade poética singular.

EXIBIÇÃO DO FILME



Sessão gratuita

22 de outubro, às 15h

Local: ESTAÇÃO SESI DE CULTURA – ATIBAIA

R. da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras, Atibaia – SP

Ficha Técnica:

Título em Português: Down Quixote

Título Original: Down Quixote

Gênero: Comédia

País de Origem: Brasil

Duração: 104 minutos

Ano de Produção: 2022

Empresas Produtoras: Spray e SESI

Idealização, Direção e Roteiro: Leonardo Cortez

Produzido por: Carlos Eduardo Ciampolini, Andrea Giusti, Leonardo Cortez, Patrick Hanser, Elder Baungartner e Eliana Garcia

Direção de Fotografia: Patrick Hanser

Direção de Arte: Bruna Veras e Diego Dac

Produção Executiva: Andrea Giusti, Jessica Santana, Eduardo Sallouti

Coordenação de Produção: Gabriel Chagas

Assistência de Direção: Mariana Mitre

Preparação de Elenco: Glaucia Libertini

Figurinos: Francine Marson e David Loretti

Direção Musical e Trilha Sonora Original: Daniel Maia

Montagem: Thais Cortez

Elenco: Diogo Junqueira, Juliana Bessa, Rodrigo Bottoni, Antônio Aranha, Ian Pereira, Daniel Gejer, João Simões, Luciana Sergi, Carol Dias, Maria José Rodrigues, Fernanda Jimenez, Marcos Minori, Guilherme Alonso, Ana Paula Dias, Jessica Pereira, Renan Santana, Kátia Maçaes, Felipe Assumpção, Felipe Linden, Luis Otávio Almeida, Paola Miranda, Giovana Flávia e Giulia Merigo

Fonte: Comunicação / SESI-SP