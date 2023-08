Estão abertas as inscrições para o 8º Festival Comida de Boteco de Atibaia

O 8° Festival Comida de Boteco de Atibaia está com as inscrições abertas! O evento da Secretaria de Turismo acontecerá de 2 de novembro a 10 de dezembro, oferecendo porções/petiscos comercializados com valores de até R$ 60,00. As inscrições seguem até 15 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira – no Balneário) ou por meio deste link.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com o objetivo geral de promover, valorizar e divulgar a gastronomia da cidade, o festival representa uma oportunidade de oferecer aos munícipes e turistas a degustação de porções e petiscos que demonstrem e evidenciem a especialidade dos estabelecimentos participantes.

Poderão participar do festival todos os estabelecimentos gastronômicos e de hospedagem, como: bares, restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, padarias, pesqueiros e botecos do município que estiverem com o alvará de funcionamento em dia e aptos a fornecerem a porção/petisco por todo o período do evento. Os estabelecimentos com atendimento em feiras regulamentadas e food trucks também poderão participar do festival com os mesmos requisitos e igualdade de avaliação.

A avaliação da porção/petisco será do público, por meio de votação , e a pontuação será estabelecida por notas de 1 a 5, com critérios de sabor, apresentação, criatividade e atendimento, sendo 1 para ruim, 2 para regular, 3 para bom, 4 para muito bom e 5 para excelente. Não haverá júri técnico.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a iniciativa busca criar interatividade, sinergia e lucratividade para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico, além da integração dos empresários que trabalham no ramo da gastronomia da cidade.

Os três estabelecimentos mais bem pontuados receberão um brinde especial pela posição de destaque no festival. Em caso de empate de dois ou mais estabelecimentos dentre os três primeiros colocados, os mesmos serão premiados dividindo sua colocação final. Vale ressaltar que a porção/petisco deverá ter um nome, único e exclusivo, para identificação e diferenciação entre os estabelecimentos participantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia