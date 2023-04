Holistic Fair e Festival de Yoga acontecem em Atibaia nos dias 20 e 21 de maio

A Hoslistic Fair e o Festival de Yoga de Atibaia acontecem no próximo mês, nos dias 20 e 21 de maio, no Parque Edmundo Zanoni, das 10h às 20h no sábado, e 10h às 18h no domingo, com entrada gratuita. O evento que conta com a parceria da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio do Fundo Social de Solidariedade, traz exposições de produtos e serviços, palestras, música, terapias, tarot, festival de yoga, cultura de paz, medicinas da floresta, vivências, artesanato e praça de alimentação com deliciosas opções gastronômicas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os eventos possuem atividades gratuitas para toda família, com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida, como forma de contribuição para o despertar e o desenvolvimento das pessoas, nos aspectos físico, mental, espiritual e emocional.

O evento nasceu com a intenção de ser um movimento propulsor de uma vida plena e consciente, por meio de um grande encontro entre todos que buscam autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade e energia positiva.

Serviço

Holistic Fair e Festival de Yoga

Data: 20 e 21 de maio

Horário: 10h às 20h (sábado) e 10h às 18h (domingo)

Local: Parque Edmundo Zanoni – Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia