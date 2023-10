Inscrições para editais da Lei Paulo Gustavo se encerram na próxima segunda (16)

Atenção, agentes culturais de Atibaia: encerram-se na próxima segunda, dia 16 de outubro, os prazos de inscrição dos editais lançados pela Secretaria de Cultura para selecionar os projetos que serão financiados com os recursos recebidos pelo município por meio da Lei Paulo Gustavo (LC nº 195/2022). Quem tem uma ideia e gostaria de concorrer, ainda dá tempo de participar das ações de apoio aos proponentes oferecidas pela Prefeitura para auxiliar na elaboração e inscrição de propostas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta terça (10), acontece o último plantão tira-dúvidas on-line para esclarecer as dúvidas gerais dos candidatos. O encontro será realizado das 14h às 15h30 por videochamada: https://meet.google.com/uju-fkvt-maf. No canal da Prefeitura no YouTube, também é possível assistir às reuniões anteriores, assim como o plantão especial para elucidar questões relacionadas à utilização do percentual mínimo de 10% dos recursos do projeto em medidas de acessibilidade – exigência prevista na legislação.

Na quarta (11), tem o último plantão para mentoria de projetos no Centro de Convenções, das 16h às 20h. É necessário agendar horário previamente, o que pode ser feito pelos telefones (11) 4412-3233 / (11) 4411-6945 ou pelo e-mail leipaulogustavoatibaia@gmail.com – no campo assunto deverá constar “AGENDAMENTO APOIO INSCRIÇÃO LPG EDITAL 010/2023” ou “EDITAL 011/2023”. A Secretaria de Cultura informa que não havendo preenchimento dos horários disponíveis no plantão de mentoria, o atendimento será feito por ordem de chegada.

Valores

São dois concursos com inscrições abertas – um para o setor audiovisual (chamamento público nº 011/2023) e outro para as demais áreas da Cultura (chamamento nº 010/2023), que somam repasses de mais de R$ 1 milhão e contemplam, no total, 40 projetos do setor audiovisual e outros 36 relacionados às demais áreas.

Para o edital voltado ao audiovisual estão sendo destinados R$ 675 mil, recurso que será distribuído entre seis modalidades: produções audiovisuais com duração de 45 segundos a 4 minutos (seleção de 20 propostas, com repasse de R$ 3 mil para cada uma); curta-metragem (10 projetos e fomento de R$ 50 mil para cada filme de até 15 minutos); roteiro inédito (4 roteiros, R$ 10 mil para cada); atividades de formação (R$ 10 mil para cada um dos 3 projetos que serão selecionados); e mostra audiovisual (3 propostas de R$ 15 mil).

Já o chamamento público de apoio às demais áreas da Cultura totaliza investimento de R$ 358 mil e cobre os seguintes segmentos, com o número de projetos que serão selecionados e o valor que será repassado a cada proposta vencedora especificado entre parênteses: teatro (3 projetos – R$ 15 mil); dança (3 – R$ 15 mil); circo (3 – R$ 15 mil); música (3 – R$ 15 mil); artes visuais (8 – R$ 5 mil); publicação (5 – R$ 9 mil); realização de estudo ou pesquisa cultural (4 – R$ 5 mil); preservação e digitalização de acervos (2 – R$ 20 mil); publicação de obras relacionadas a acervos (2 – R$ 9 mil); e realização de propostas ligadas à cultura popular e manifestações tradicionais (3 – R$ 5 mil).

A fim de incentivar as diversas formas de manifestação cultural no município, a Secretaria de Cultura destaca uma importante particularidade: candidatos integrantes de grupos tradicionais, de cultura popular ou de folclore da cidade têm a possibilidade de apresentar seus projetos por meio de vídeo ou gravação de voz. Como efetuar a inscrição, especificações das modalidades e projetos, critérios de avaliação, etapas e outros detalhes dos concursos estão descritos nos editais, disponíveis no link: http://www.peasistemas.com.br/transparencia/editais.asp .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia