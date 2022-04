Intermusic apresenta espetáculos gratuitos Oxente! e Carrossel neste fim de semana em Atibaia

A Intermusic Escola de Música apresenta, neste fim de semana, dois espetáculos gratuitos, no Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). As apresentações integram a programação da Dobrada Cultural de Atibaia.

(Foto: Divulgação)

No sábado (9), às 19h30, acontece o espetáculo Oxente!. A apresentação conta com um repertório nordestino alegre e divertido, com músicos acompanhando o coro e retratando parte da cultura nordestina. Os arranjos são escritos especialmente para a formação e levam ao público um show diferente e inesquecível.

Com banda ao vivo, o musical Carrossel promete alegrar o público no domingo (10), às 17h. O musical conta com o elenco do curso de Teatro Musical da Intermusic Escola de Música.

Os ingressos gratuitos devem ser obtidos na portaria, sendo a retirada liberada ao público interessado uma hora antes do início das atrações no próprio Cine Itá. Mais informações na Secretaria de Cultura pelo telefone (11) 4412-3233.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia e Intermusic Escola de Música