Lei Paulo Gustavo: Nova escuta pública sobre editais será realizada em Atibaia

Na próxima terça-feira (29) a Prefeitura de Atibaia promove mais uma escuta pública sobre a aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo no município. Organizada pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Atibaia (Compocat), a reunião apresentará para aprovação as minutas dos editais conforme o Plano de Ação aprovado pelo Ministério da Cultura. O encontro acontecerá a partir das 19h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), e será aberto a todos os interessados.

Não há necessidade de inscrição prévia, já que os participantes poderão se inscrever durante a própria reunião para apresentar questionamentos, dúvidas e apontamentos, nos mesmos moldes das escutas anteriores.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A proposta de aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo em Atibaia segue as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Cultura e foi elaborada por uma comissão composta por representantes das secretarias de Cultura, de Administração e de Desenvolvimento Econômico, Procuradoria-Geral do Município, Compocat e sociedade civil. O projeto também se baseou no resultado da consulta pública realizada em maio pela Prefeitura para coletar a opinião da cadeia produtiva cultural da cidade.

Após a aprovação do Plano de Ação e a assinatura do Termo de Adesão, Atibaia lançará os editais para execução da Lei.

Lei Paulo Gustavo em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia recebeu no início de agosto os recursos da Lei Paulo Gustavo, de incentivo ao setor cultural. Criada em homenagem ao ator falecido em 2021 em decorrência da Covid-19, a legislação destinou a Atibaia o valor de R$ 1.244.258,05.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia