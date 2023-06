Na semana do aniversário de Atibaia, Feiras Noturnas acontecem no Imperial

Em contagem regressiva para a celebração de seus 358 anos, Atibaia já está em clima de festa, com eventos e comemorações acontecendo por toda a cidade. As tradicionais Feiras Noturnas não poderiam ficar de fora e, nesta semana do aniversário, acontecerão na Praça do Migrante Nordestino, ao lado do terminal rodoviário do Jardim Imperial. Serão duas edições, na quarta, dia 21, e na quinta-feira, dia 22, das 17h às 22h.

Sempre com uma atração cultural para embalar a noite, as Feiras Noturnas têm entrada gratuita, reunindo gastronomia, lazer e diversão em um programa perfeito para aproveitar com a família e os amigos. Além da deliciosa dupla pastel e caldo de cana, as barracas oferecem uma infinidade de iguarias e sabores, de lanches de pernil e hambúrgueres artesanais até churros, cocadas caseiras e bolos, incluindo pratos típicos das culinárias japonesa, mexicana e nordestina, com opções capazes de agradar aos paladares mais exigentes.

Em clima de festa junina, as feiras noturnas desta quarta e quinta prometem esquentar o clima para o aniversário da cidade, que comemora mais de três séculos e meio de história no sábado, 24 de junho, Dia de São João. Serão três dias de festa, de sexta (23) a domingo (25), com uma programação simplesmente imperdível, que não só traz a oportunidade de curtir shows de artistas renomados, mas também de conhecer e prestigiar talentos locais.

