Apresentações culturais e musicais em celebração aos 358 anos de Atibaia acontecem nesta semana

Está chegando o aniversário de 358 anos de Atibaia, no dia 24 de junho, e a programação está repleta de atrações, como as tradicionais congadas, atividades culturais e religiosas, além de shows variados.

Serão diversos shows na Praça da Matriz e na barraca do Fundo Social (instalada no Centro de Convenções), contemplando todos os públicos e gostos, com apresentação de dança, musical de contação de histórias, samba, forró e muito mais.

De 23 a 25 de junho acontecerão também shows de artistas renomados, com entrada gratuita ao público, agitando a festa em Atibaia: Vitor Kley na sexta-feira (23), às 20h; Diogo Nogueira no aniversário de Atibaia, sábado (24), às 20h; e Daniel no domingo (25), às 19h, todos na Arena do Centro de Convenções.

Arena do Centro de Convenções (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As celebrações religiosas ganham destaque especial durante as festividades do aniversário da cidade. Como parte das comemorações, as tradicionais missas em louvor ao padroeiro São João Batista reúnem fiéis e devotos em momentos de fé, reflexão e união.

O aniversário de Atibaia traz ainda uma tradicional manifestação cultural religiosa, cuja história se confunde com a da cidade: as congadas. Os tambores, violas, danças e rezas homenageiam São João Batista e Atibaia, colorindo as ruas do centro. No dia 24 de junho, os quatro grupos participam da Alvorada às 6h da manhã na Igreja Matriz até o Santo Cruzeiro (Congadas Rosa e Verde); depois tem o desfile cívico (Congadas Rosa, Verde, Azul e Vermelha); e Missa a São João Batista e Procissão (Congadas Rosa, Verde, Azul e Vermelha). No retorno da procissão à igreja, os congadeiros recebem a benção final e encerram o dia de festejos no altar da Igreja Matriz.

Confira a programação:

Missas

21, 22 e 23 de junh o – às 19h – Igreja da Matriz – Missa – Tríduo de São João Batista

o – às 19h – Igreja da Matriz – Missa – Tríduo de São João Batista 24 de junho – às 16h – Missa Solene em Louvor a São João Batista

– às 16h – Missa Solene em Louvor a São João Batista 25 de junho – às 8h e às 10h – Missa

Apresentações culturais e musicais

Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret

Palco principal

23 de junho – 20h – Vitor Kley

– 20h – Vitor Kley 24 de junho – 20h – Diogo Nogueira

– 20h – Diogo Nogueira 25 de junho – 19h – Daniel

Palco Barraca do Fundo Social

23 de junho – 18h30 – Samba Jandyras

– 18h30 – Samba Jandyras 24 de junho – 18h30 – Kinho Nascimento

– 18h30 – Kinho Nascimento 25 de junho – 18h – Elas Forrozeando

Palco – Praça Claudino Alves – Matriz

23 de junho

19h – Grupo Raízes de Atibaia

20h30 – Projeto Roza

21h30 – Papel.com

19h – Grupo Raízes de Atibaia 20h30 – Projeto Roza 21h30 – Papel.com 24 de junho

13h – Kinho Nascimento

14h30 – Raízes do Catira

19h – Lucas Fernandes

20h30 – João e Lucas

13h – Kinho Nascimento 14h30 – Raízes do Catira 19h – Lucas Fernandes 20h30 – João e Lucas 25 de junho

12h – O Juh

14h – Escola de Dança Lets Dance

15h – Espetáculo Musical de Contação de Histórias “Menino Rio” – Grupo Chuvarada

18h – Banda REDFOX

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia