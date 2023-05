Peça teatral “Wandinha” acontece neste sábado (27) em Atibaia prometendo diversão e suspense

(Imagem: Divulgação)

Wandinha e a escola Nunca Mais chegam em Atibaia neste sábado! Para quem virou fã da adolescente, neste sábado, 27 de maio, o Clube Recreativo Atibaiano (Praça Claudino Alves, nº 125, Centro) recebe a peça teatral inspirada na história da famosa personagem da Família Addams. Derivada de uma série de sucesso, a peça traz as aventuras de Wandinha – novata na Escola Nunca Mais, ela descobrirá o significado de amizade, encontrará inimigos pelo caminho e descobrirá coisas que nem imaginava. A classificação etária da peça é livre.

Os ingressos podem ser adquiridos por AQUI.

A trama explora a adolescência de Wandinha, uma garota inteligente, sarcástica e apática, que é transferida para a Escola Nunca Mais, onde fará amigos, inimigos e descobrirá diversos mistérios. Série de sucesso no streaming, conquistando adultos, adolescentes e crianças, “Wandinha” chega no teatro em Atibaia para fazer o público se apaixonar por seu jeito inteligente e diferente. O espetáculo promete muito suspense, personagens fortes, assustadores e bem-humorados, interatividade com a plateia, humor, além da clássica coreografia que virou hit no mundo todo.

Serviço:

Peça teatral “Wandinha”

Data: 27 de maio – sábado

Horário: 16h

Local: Clube Recreativo Atibaiano (Praça Claudino Alves, nº 125, Centro)

Ingressos: https://megabilheteria.com/evento?id=20230505203713 ou WhatsApp (11) 98261-0007