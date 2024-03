Piracaia (SP) recebe festival dedicado à República Tcheca: o Tchequia Week

A história da industrialização no interior paulista, especialmente o segmento calçadista, tem uma pequena contribuição do imigrante tcheco Jan Antonin Bata. Nos anos 40, construiu uma importante fábrica em Batatuba, Piracaia, transformando a região em um polo de desenvolvimento com vilas, aeroporto, escola, cinema, pista de pouso, hospedaria entre outras facilidades. A história serve como mote para o “Piracaia Tchequia Week” lançado pelo empresário Marcos Oliveira, radicado há 2 anos na cidade. Diante do contexto sobre Bata e entendendo que sua memória não era divulgada de forma tão abrangente, viu uma oportunidade de conectar-se com restaurantes, cafés, pizzarias, centros culturais, cervejarias para que adaptassem algum elemento em suas ofertas e dedicassem à Tchequia (nome mais da República Tcheca). Todos aderiram à causa de criar uma experiência ligada ao país europeu.

Piracaia Tchéquia Week conta com agenda dedicada aos sabores quase tchecos (Foto: Divulgação)

“Piracaia não foi colonizada por tchecos e os imigrantes – que vieram com Bata, também não fixaram-se em quantidade. Assim, a ideia original do evento era celebrar em apenas um final de semana alguns elementos do país, mas com a aceitação de diversos estabelecimentos, fui recebendo pedidos para novas programações, o que gerou esses 15 dias de atividades e será uma experiência inovadora e positiva para a pequena Piracaia”, afirma Marcos.

A 1ª Piracaia Tchéquia Week, organizada pela Redescobrindo Ideias em parceria com o Núcleo de Memória Jan Antonin Bata, conta com uma agenda dedicada aos sabores quase tchecos nos restaurantes e cafés: Porta ao Lado Café, Fontoura & Kiehl, Georgina Restaurante, Bergamo Ristorante, Bierizal Steak House, Divino Pastel, Que Maravilha, Breda Restaurante, Capril Santa Edwiges, Marcelo Papi Pães, Restaurante do Marcão, Pepper Haus Geleias e Pimentas, Adega Avenida e Rolfsen Bier.



Na agenda cultural, uma exposição de fotos das jornalistas Ângela e Camila Karam, editoras do Turismo SA, no dia 09/03, às 16h, e outra do arquiteto Fábio Rolfsen com parte de seu acervo dedicado ao Bata ampliam as visões do destino. No dia 17/03, o Capril Santa Edwiges receberá um café da manhã colonial para famílias seguido de ordenha e oficina de coalhada com leite de cabra. O Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo emprestará 2 exposições permanentes de sua coleção: “Bata” e “Cerveja” que estarão expostas na Rolfsen Bier.

No dia 23/03, a Casa Viva Piracaia apresentará o show “Euro Gypsy Duo” com Daniel Szafran no piano e Florian Cristea no violino trazendo músicas do Leste Europeu. Antes, a arquiteta Lilian Staningher, do Núcleo de Memória, fará um bate papo sobre a vida e importância do imigrante. Tudo com comidinhas tchecas preparadas pela chef Paula Simões. Já Marcelo Papi Pães receberá um pequeno grupo para uma oficina de pão tcheco com fermentação natural no encerramento (24/03), além de café da tarde, às 16h. Dois webinares serão realizados reunindo convidados que não poderão estar presencialmente no município.

A Piracaia Tchéquia Week conta com o patrocínio da associação Isso é Piracaia e apoio institucional das missões diplomáticas tchecas no Brasil (a Embaixada em Brasília e o Consulado Geral em São Paulo); o Visit Tchequia (órgão oficial de promoção do país), AbrasOFFA, União Cultural Tcheco Brasileira, Comtur Piracaia, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Piracaia. Os mídia partners são: Turismo SA e Piracaia Hoje.

Serviço

Piracaia Tchequia Week

Data: 09 a 24 de março de 2024

Onde: diversos endereços de Piracaia

Programação: www.redescobrindo.com.br/tchequia

Informações: (11) 62208491



Sobre o evento

O Piracaia Tchequia Week é um evento criado com o objetivo de destacar elementos da República Tcheca no interior paulista, especialmente a gastronomia, fotografia, viagens, música e história. Piracaia recebeu nos anos 30 o imigrante tcheco Jan Antonin Bata e lá construiu uma vila operária e uma importante fábrica de calçados impulsionando a indústria calçadista no Estado de São Paulo, mudando o ritmo econômico regional. O evento será de 9 a 24 de março em diferentes restaurantes e bares, além de contar com uma programação cultural. Informações: www.redescobrindo.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Tchequia Week