“Programa Arte Urbana na Casa do Samba” acontece neste sábado (2) em Atibaia

Considerado o mais original dos gêneros musicais brasileiros, o samba carrega em sua origem uma grande mistura de ritmos e tradições. E, para celebrar o Dia Nacional do Samba, a Prefeitura promove neste sábado, dia 2 de dezembro, o Programa “Arte Urbana na Casa do Samba”.

O projeto, que busca valorizar a rica tradição cultural do samba na cidade, contará com a participação de dez talentosos artistas de grafite, transformando a arquibancada da Av. Jerônimo de Camargo, próximo ao bairro Estoril, em uma tela viva de expressões artísticas.

(Imagem: Divulgação)

A iniciativa tem como propósito reafirmar o espaço do samba, resgatando não apenas a estética visual, mas também a importância histórica e cultural do carnaval de avenida na região. A escolha estratégica do local visa proporcionar visibilidade à atividade artística, além de reacender a tradição do carnaval de rua na cidade.

O evento é parte de uma ação conjunta entre a Secretaria de Cultura, a União das Escolas de Samba de Atibaia (UESA) e o Conselho de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT). A cidade foi selecionada para participar por meio da Chamada Pública nº 02/2023 do Programa de Difusão dos Amigos da Arte, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de Estado de São Paulo. Os artistas urbanos envolvidos no projeto são Simone Siss, Katia Lombardo, Cíntia Ciz, Lucas Dread, Tití Carnelós, Marcelo Goulart, Maiscor, Emikua, Mille Bitten e João Melo Sonec.

A proposta é que, por meio da Arte de Rua, a arquibancada ganhe uma temática única de carnaval, proporcionando uma identidade visual local que reforce a ligação da comunidade com o samba. A atividade artística será um marco na revitalização urbana da região, promovendo a integração, o trabalho conjunto e as expressões artísticas dos talentosos grafiteiros envolvidos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia