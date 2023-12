Programação de Natal de Atibaia segue encantando o público até dia 7 de janeiro

A programação de Natal de Atibaia vem encantando o público com muitas luzes, enfeites, animação e atividades para toda a família. Entre as próximas atrações, destacam-se a Parada de Natal nesta quinta-feira (14), a Estação de Natal no Fundo Social de Solidariedade, de 19 a 22 de dezembro, e as festividades do Ciclo Natalino, uma tradição centenária na cidade que tem início no dia 25 de dezembro e estende essa atmosfera envolvente, cheia de magia, fé, sonho e esperança até 7 de janeiro.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A Grande Banda – formada pela Fanfarra Municipal de Atibaia (FAMA) e pelas Faminhas – promete deslumbrar o público com a Parada de Natal no dia 14 de dezembro, às 20h. O desfile sairá da Praça Miguel Vairo, mais conhecida como Praça da Santa Casa, e percorrerá as ruas Benedito de Almeida Bueno, José Pires, Tomé Franco, José Inácio, José Alvim e Olímpio da Paixão, finalizando na Praça Claudino Alves (Matriz).

Nas próximas sextas-feiras, dias 15 e 22 de dezembro, o Papai Noel aproveita o horário estendido do comércio para espalhar a magia do Natal pelas ruas do Centro. No domingo (17), ele fará a alegria da criançada no Complexo Santa Clara, sempre das 18h às 21h.

No dia 19, a Associação Pro Música Orquestral e Coral – APROMUS se apresenta no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 20h. Os ingressos – no máximo dois por pessoa, poderão ser retirados na bilheteria do Cine Itá já no dia 18, entre 8h e 17h. No dia 22, também às 20h, o palco do Cine Itá é do Coral Bel Canto. A distribuição de ingressos começa no dia 20, das 8h às 17h, e continua no dia 22, na bilheteria do local.

Os enfeites e árvores de Natal vêm fascinando adultos e crianças na Praça da Matriz, no Complexo Santa Clara, no Fundo Social de Solidariedade e nas praças do Mercado Municipal e da Santa Casa. Na Praça da Matriz, os destaques são o carrossel gratuito e a Casa do Papai Noel, onde o Bom Velhinho estará todos os dias, até 22 de dezembro, das 18h às 21h.

Estação de Natal

FAMA, MPB, pop rock, peça teatral e sertanejo raiz estão entre as atrações que vão animar a Estação de Natal, evento que acontece de 19 a 22 de dezembro, das 18h às 23h, no Fundo Social de Solidariedade (Av. Jerônimo de Camargo, nº 3890, Centro). Com entrada gratuita, a festa terá ainda barracas de alimentos e fotos com o Papai Noel, sem contar a decoração de Natal deslumbrante.

A FAMA se apresenta na Estação de Natal no dia 19, às 19h. No dia 20, também às 19h, Flávio Rodrigues e Cristiane Barbosa sobem ao palco, levando o melhor da MPB. Dia 21 é a vez do pop rock com o Duo Cinco de Julho, às 20h. Às 19h30, a peça teatral “3 Rainhas Magas” abre a programação do dia 22, que ainda tem muito sertanejo raiz com Rike Viola, às 20h, e Agatha Pinheiro, às 21h.

Ciclo Natalino

No dia 25 de dezembro, entre 14h30 e 15h, as Congadas iniciam as festividades do Ciclo Natalino com a cerimônia de Levantamento dos Mastros. Ao som de tambores, violas, cantos e repique de sinos, os mastros com as bandeiras de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário são levantados em frente à Igreja do Rosário. Após, a Banda 24 de Outubro se junta à celebração, e a Procissão de Jesus Menino segue pela Rua José Lucas até a Igreja da Matriz.

As festividades continuam no dia 26 de dezembro com a Cavalhada, representação folclórica que encenava a busca pelo rei, o festeiro do Ciclo Natalino. Tradicionalmente, o grupo de cavaleiros – formado por comandantes, capitães, major da cavalaria e até um marechal, saía às ruas e procurava pelo rei até encontrá-lo. Essa manifestação foi sofrendo modificações ao longo do tempo, especialmente nos últimos anos em razão das leis de proteção dos animais, sem perder, contudo, o caráter popular e religioso. Atualmente, o ponto alto do evento é a benção dos animais e dos cavaleiros em frente à Igreja do Rosário.

No dia 27, a Alvorada dá continuidade às comemorações do Ciclo Natalino às 6h, quando as congadas Verde e Rosa se encontram na Igreja da Matriz, passam pela Igreja do Rosário, e seguem em cortejo até o Santo Cruzeiro. Rezas, danças e ladainhas em louvor de Nossa Senhora do Rosário marcam esse momento especial, uma verdadeira manifestação de fé e esperança. Ainda no período da manhã, antes da pausa para almoço, os congadeiros participam da missa celebrada na Igreja do Rosário.

Após o lanche da tarde, há mais uma missa e, às 20h, uma colorida procissão – acompanhada pela Banda 24 de Outubro – percorre as ruas José Alvim, Visconde do Rio Branco e José Lucas até a Igreja do Rosário. No dia 27, as Congadas homenageiam Nossa Senhora do Rosário e, no dia 28, as celebrações se repetem, da Alvorada até a procissão à noite, em louvor a São Benedito. No dia 28 também são anunciados os nomes dos novos festeiros e dos guardiões das bandeiras.

No dia 7 de janeiro de 2024 – primeiro domingo após o Dia de Reis, comemorado no dia 6, a cerimônia de Descimento dos Mastros encerra o Ciclo Natalino, com o cortejo das Congadas até a casa dos guardiões das bandeiras. Os festejos se entrelaçam à história da cidade, mantendo-se vivos por sua importância cultural e folclórica. Símbolos da diversidade cultural presente em Atibaia, reforçam a importância de preservar e valorizar as tradições culturais e históricas locais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia