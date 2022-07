Público pode conferir obras da // Paralela na Casa Lebre e ao ar livre em Bragança

A // Paralela, mostra de arte contemporânea produzida anualmente pela Casa Lebre, traz o tema “Eu, Tu, Todxs” em sua 5ª edição.

A mostra contempla diversos segmentos artísticos – pintura, street art, instalação e performance – e a temática aborda o espaço público e urbano como lugar de potência para uma educação coletiva, horizontal e democrática.

As obras estão divididas em espaços abertos e fechados. O trabalho de Soberana Ziza, pode ser visto no Lago do Taboão, enquanto que o de Alexandre Beraldo pode ser conferido na rua Nicola Ortenzi. Ambos podem ser visitados em qualquer ocasião.

Já os trabalhos de Camila Alvite e Vantees estão expostos na (Não) Galeria da Casa Lebre e a visitação gratuita fica aberta ao público de quinta a sábado, das 14h às 22h.

Artistas e obras

Soberana Ziza traz erm seu trabalho o tema do apagamento negro impregnado na história do país. É com cores vibrantes que resgata personagens suprimidos da narrativa e cria desenhos gigantes de mulheres fortes no espaço público, fazendo finalmente aparecer no cotidiano, na fala e na existência a presença preta.

Soberana Ziza (Foto de Martin Zenorini)

Seu trabalho dialoga diretamente com o tema trazido por esta //Paralela – Eu, tu, todxs. Somente na diferença, na pluralidade e no diverso que podemos encontrar uma vida plena. A combinação de existências junto a troca de experiências é o que garante o aperfeiçoamento da humanidade. Sem todxs viramos meros eus.

A pintura realizada no banheiro público do Lago do Taboão traz metade de uma mulher que se deita no nosso chão. A parte não visível desta mulher está afundada na terra, no solo que pisamos, de onde nasce nossa identidade. A linha azul que percorre a obra é apenas uma parte deste grande fio que une muitas das obras da artista. Ele está presente para nos lembrar que fomos nós que construímos a história desta forma e somos nós que juntxs iremos repará-la.

Alexandre Beraldo vem ocupando as ruas de Bragança Paulista com sua arte já há alguns anos. Em um muro de terreno baldio fez aterrissar um grande pássaro. Sua pesquisa recente aponta para seres voadores, livres e em trânsito. Desta vez, criou um ser que toma praticamente os oito metros horizontais do muro, um pássaro bem colorido e um pouco apressado, que chega procurando o chão, com olhos profundos, desenhados pela trama de uma renda antiga que remete ao passado.

Alexandre Beraldo (Foto de Martin Zenorini)

Camila Alvite apresenta pinturas carregadas de tinta, cujas pinceladas apresentam retratos com rostos não revelados. Este trabalho nasce do encontro da memória com a ação criativa. A base da pesquisa está nos autorretratos, em retratos de amigos e também em imagens de pessoas ou frames de filmes retirados da internet.

Camila Alvite (Foto de Marin Zenorini)

As pinturas da mostra, em sua maioria, foram feitas no período pandêmico. A necessidade de questionar a nossa existência e de buscar a compreensão do que nos define como seres humanos impulsionaram a criação da exposição Eu, tu, todxs.

Vantees é artista visual com extensa produção fotográfica, expõe seu trabalho por meio de intervenções urbanas. Imagens de pessoas caminhando, carregando seus corpos, são capturadas e transportadas. Sempre de costas, em um eterno ir, estes personagens de cores contrastantes são retirados de sua realidade, de seu cotidiano e levadas para outros espaços. Outros caminhantes, que carregam seus corpos, também são capturados, mas agora pelo encontro com personagens inusitados colados em muros que emolduram seu percurso.

Vantees (Foto de Martin Zenorini)

Retratos de seres anônimos, nos chamam para pensar no outro, em nós e em nossa interação. São estes corpos, que mesmo sem rosto, comunicam e nos fazem questionar nossa própria ocupação do espaço público, nossas ações e existência no coletivo.

A Casa Lebre fica na Rua Nicola Ortenzi, 104, no Taboão.

Para saber mais detalhes, acesse: https://www.casalebre.com/paralela

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa