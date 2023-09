VII Conferência Municipal de Cultura acontece entre 13 e 15 de outubro em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia e o Conselho de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT) realizam nos dias 13, 14 e 15 de outubro a VII Conferência Municipal de Cultura, espaço aberto à participação popular que busca engajar população, fazedores de cultura, artistas, produtores, conselheiros, gestores, investidores e demais protagonistas no debate acerca das políticas públicas do município. A iniciativa acontece no auditório do Sest Senat (Rua das Juçaras, nº 110, Jd. das Palmeiras), com inscrições antecipadas via formulário on-line, disponível no LINK, ou presencialmente, durante a realização do encontro.

Visando a constituição de um ambiente que valorize a diversidade de expressões e o pluralismo de opiniões, capaz de promover a identidade e a diversidade culturais, além de garantir transversalidade ao debate, as propostas e discussões foram organizadas em torno de seis eixos temáticos:

Eixo 1: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura;

Eixo 2: Democratização do acesso à cultura e Participação Social;

Eixo 3: Identidade, Patrimônio e Memória;

Eixo 4: Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural;

Eixo 5: Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade;

Eixo 6: Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

Cada eixo temático possui um mediador designado pela coordenação da Conferência de Cultura e será discutido em um Grupo de Trabalho (GT). Os dias e horários de cada GT estão disponíveis na programação, aberta à participação de qualquer cidadão com mais de 16 anos, representantes dos poderes públicos, sociedade civil e entidades que residam, tenham sede ou atuem no município. Os resultados dos debates serão apresentados pelos GTs na plenária final, etapa em que os participantes da conferência farão a apreciação das propostas e poderão levantar destaques, observações e questionamentos.

Importante instância de participação social, a conferência possibilita ao poder público orientar o debate e a coleta de demandas e propostas fundamentadas nos eixos temáticos estabelecidos pelo Ministério da Cultura. A participação no encontro garante que as demandas locais sejam validadas nas etapas estaduais e federais, espaço concreto de voz nas decisões de políticas públicas culturais.

A iniciativa também busca fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes de artistas, agentes, gestores, estudiosos, pesquisadores e ativistas culturais.

Confira a programação:

VII Conferência Municipal de Cultura

Dia 13 – sexta-feira

18h – Credenciamento

18h30 – Abertura

Palestra: “Participação Social e Sistema Nacional de Cultura – a Importância da Construção de Políticas Culturais”, com Ana Mesquita

Dia 14 – sábado (credenciamento)

Manhã, Abertura

Das 9h às 12h:

Eixo 1 – Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura (mediação Ana Mesquita)

Eixo 2 – Democratização do acesso à cultura e Participação Social (mediação Neri Camomila)

Tarde – das 14h30 às 17h30:

Eixo 4 – Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural (mediação Ana Mesquita)

Eixo 5 – Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade (mediação Silvia Helena Passarelli)

Dia 15 – domingo (credenciamento)

Manhã, Abertura

Das 10h às 13h:

Eixo 6 – Direito às Artes e às Linguagens Digitais (mediação Ana Mesquita)

Eixo 3 – Identidade, Patrimônio e Memória (mediação Cláudio Maretti)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia