Zumbi e Dandara são tema de “Práticas e Vivências Antirracistas” do Núcleo Izilda Toledo

O Núcleo Antirracista Izilda Toledo se reúne neste sábado, 5, das 16h às 18h, n”A Casa Tombada para o encontro “Práticas e Vivências Antirracistas”,

O encontro acontece em memória aos 327 anos de Zumbi e Dandara e, na ocasião, o grupo estará esclarecendo sobre o tema e reverenciando os líderes quilombolas.

A atividade é gratuita e aberta ao público de todas as idades. A Casa Tombada fica na Rua Cel. Leme, 371, no Centro, em Bragança Paulista.

Izilda Toledo (Foto: Divulgação)

Mestra da cultura e da vida

Izilda Toledo é mulher preta, militante, pedagoga, especialista em docência para o Ensino Superior e Educação Etnicorraciais. Atuou em diversas frentes sempre a favor do cuidado e do fortalecimento da autoestima do povo preto e de sua ascensão social, bem como em prol da igualdade de gênero na região de Bragança Paulista.

“A consolidação de um Núcleo Antirracista sinalizado através das diversas ações educacionais e culturais da Instituição Casa Tombada, retrata a importância em pautar e trazer à reflexão os reais valores humanos e a empatia, sem acarretar abstenção por desconhecimento de determinada causa. Permeia pelo conhecimento, a erradicação da prática de todo e qualquer tipo de preconceito, o que nos oportuniza iniciarmos um protagonismo em prol de uma sociedade mais aberta à prática de fato da verdadeira equidade. Sejam todas e todos bem vindos.” fala Izilda Toledo.

