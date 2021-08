Alunos da Rede Municipal ganham 18 medalhas na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica

Mais uma vez a Educação de Atibaia é destaque na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Na 24ª edição da competição, alunos da Rede Municipal conquistaram um total de 18 medalhas – duas de ouro, quatro de prata e 12 de bronze. A Olimpíada tem como objetivo despertar o interesse das crianças e jovens pela Astronáutica, Física e Astronomia, por meio de uma metodologia lúdica e cooperativa.

O evento promove o conhecimento entre alunos, professores, coordenadores, diretores, pais, escolas e instituições voltadas às ciências e atividades aeroespaciais. No ano de 2021, a prova foi realizada de forma virtual e presencial, para garantir a participação de estudantes que não têm computador e internet em casa.

Olimpíada tem como objetivo despertar o interesse das crianças e jovens pela Astronáutica, Física e Astronomia (Imagem: Reprodução/ Facebook)

Diversos alunos da Rede Municipal de Ensino de Atibaia, nos quatro cantos da cidade, participaram da Olimpíada e 18 deles garantiram medalhas para as escolas Maria Helena Faria Ferraz, CIEM I, Walda Paolinetti Lozasso, Rita Lourdes Cardoso de Almeida Alvim e Serafina de Luca Cherfen.

A Olímpiada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Mostra Brasileira de Foguete (MOBFOG) são olímpiadas científicas, realizadas anualmente, em todo o Brasil, envolvendo alunos de escolas públicas e privadas, do ensino fundamental e médio. A primeira edição da OBA ocorreu em 1998, com o objetivo de despertar o interesse pela Astronomia. As provas são distribuídas em quatro níveis de dificuldade, com a duração de duas horas para o nível fundamental e de três horas para o nível médio.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia