Bolsa do Povo Educação tem pagamento disponível aos estudantes beneficiários

Alunos da rede estadual que participam do Programa Bolsa do Povo Educação – Ação Estudante já podem acessar o voucher online – documento que possibilita o crédito do pagamento mensal. As inscrições seguem abertas, sendo que os estudantes serão contemplados com o recurso de acordo com o mês de participação.

“O Bolsa do Povo Educação – Ações Estudantes não é apenas um auxilio financeiro, é uma ação consolidada contra a evasão. Nós estamos de fato olhando para os estudantes que precisaram trabalhar durante a pandemia e oferecendo um caminho a ele pela Educação, para que ele complete os seus estudos e tenha oportunidades melhores no futuro”, explica Bruna Waitman, coordenadora da EFAPE e Centro de Mídias SP.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Com os objetivos de reduzir os impactos da pandemia da Covid-19 ocasionados aos estudantes da rede estadual de ensino, promover a recuperação e o aprofundamento da aprendizagem, prevenir o abandono e a evasão escolar, o Programa oferece até R$1 mil por ano letivo para até 300 mil estudantes da rede estadual inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), nas linhas de pobreza e de extrema pobreza.

Para sacar o benefício, o aluno maior de 18 anos contemplado ou o responsável pelo menor deverá acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br, criar um cadastro no LoginSP (ou usar o mesmo se já for beneficiário de outras frentes do Bolsa do Povo), acessar a área restrita e anotar o número do protocolo e senha. Após acessar o protocolo e senha, os beneficiários deverão comparecer a um caixa do Banco do Brasil (ou correspondentes bancários) e Banco 24Horas.

O cadastro ainda pode ser realizado também pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Para se inscrever, basta manifestar interesse e aceitar o Termo de Responsabilidade (no caso, o responsável pelo estudante menor ou o próprio estudante, a partir dos 18 anos).

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo