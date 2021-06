Cursos gratuitos do Programa Via Rápida Emprego estão com inscrições abertas em Atibaia

Estão abertas as inscrições para cursos on-line gratuitos do Programa Via Rápida Emprego, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac e a Prefeitura da Estância de Atibaia. Há duas turmas disponíveis, com 20 vagas cada, referentes aos cursos de Edição de Vídeo e de Orientador de Turismo Local, ambos com aulas remotas, no período noturno, com início em 30 de junho. As inscrições devem ser realizadas até 18 de junho pelo site www.viarapida.sp.gov.br .

(Imagem Ilustrativa: Thomas Breher / Pixabay)

Ambos os cursos contam com pagamento de bolsa-auxílio no valor de R$ 210,00, em uma única parcela a ser paga no 10º dia de curso aos alunos matriculados e com presença nos primeiros cinco dias de aula.

Podem receber a bolsa-auxílio estudantes maiores de 16 anos, alfabetizados, domiciliados no Estado de São Paulo, desempregados que atendam aos requisitos de escolaridade ou condição especial fixada para determinado curso e devidamente matriculados. O estudante será considerado apto a receber a bolsa-auxílio pelas informações prestadas na inscrição.

O aluno não estará apto a receber a bolsa-auxílio caso: seja beneficiário de seguro-desemprego ou previdenciário; possua mais de cinco ausências no curso até o dia da 10ª aula; seja beneficiário dos programas sociais instituídos pela Lei n° 14.512/2011 ou de bolsa-auxílio de outros programas de qualificação profissional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico durante a realização do curso oferecido pelo Via Rápida.

Mais informações no site do Programa Via Rápida Emprego http://www.viarapida.sp.gov.br/home .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia