Educação de Jovens, Adultos e Idosos tem matrículas abertas

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, informa que as inscrições para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, modalidade de ensino público destinada à população que não teve acesso ou interrompeu os estudos antes de concluir a educação básica, seguem até o dia 14 de janeiro. No município, o EJAI disponibiliza Ensino Fundamental I para jovens com idade mínima de 15 anos.

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos é um direito importante e valioso, que possibilita que o cidadão participe de aspectos básicos da sociedade, como leitura, interpretação de texto e escrita. Segundo a Secretaria de Educação, a modalidade da educação básica é destinada à alfabetização de jovens e adultos com o objetivo de garantir o empoderamento do sujeito, conscientização social e melhoria de suas condições de vida e de sua família.

Para se matricular basta comparecer à Secretaria de Educação – Centro de Referência da Educação Prefeito Flávio Callegari, na rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica – de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h, com cópia do RG, cópia do comprovante de endereço e histórico escolar. Mais informações: (11) 4414-3421.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia