Educação de SP estende período para escolha de cursos para estudantes do Provão Paulista

Alunos da 3ª série do Ensino Médio das escolas públicas que prestaram a primeira edição do Provão Paulista têm um novo prazo para registrar as opções de cursos superiores para o ano de 2024. O prazo, que terminaria nesta sexta-feira (8), foi estendido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo até o dia 22 de dezembro.

(Imagem Ilustrativa: Element5 Digital por Unsplash)

No total, cada estudante pode optar por até 11 cursos diferentes. Nesta primeira edição, o Provão Paulista disponibilizará 15.369 vagas no ensino superior a partir de parceria inédita da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

O registro das opções é obrigatório, uma vez que o estudante aprovado será chamado para a matrícula com base na sua escolha. Até o momento, 56,77% dos alunos inscritos no Provão Paulista apontaram os cursos desejados.

Para dar início à escolha, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

No processo de escolha, o estudante poderá selecionar entre uma e 11 opções nos três grupos — o primeiro da USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp. Não é obrigatória a escolha de todas as opções e em todos os grupos. Isso fica a critério do estudante.

As opções são distribuídas da seguinte forma:

Escolha de três vagas no grupo da USP, Unesp e Unicamp para o primeiro semestre. Cada estudante pode escolher até três cursos, em duas dessas universidades. Por exemplo, dois cursos na USP — em qualquer campus — e um na Unesp. Ou dois cursos na Unesp e um na Unicamp. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades, conforme regras do edital nº 1 de 2023 do Provão Paulista;

Após escolhidas as três opções no primeiro grupo, o estudante pode escolher até cinco opções nas Fatecs para o primeiro semestre;

Por fim, escolha de até três cursos da Univesp, neste caso para o segundo semestre de 2024.

Para confirmar as opções, é preciso que cada aluno confirme suas escolhas no portal. Elas estarão registradas no perfil de cada estudante.

Gabarito e resultados

O gabarito das provas será divulgado pela Educação e pela Vunesp na próxima segunda-feira (11). Já os resultados serão divulgados no dia 26 de janeiro, quando os estudantes saberão sobre a aprovação em um dos cursos pretendidos.

Como prevê o edital, a Educação divulgará três chamadas unificadas, ou seja, com a nota e opções determinadas pelos estudantes. As instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às três organizadas pela Seduc-SP.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo