Provão Paulista: Estudantes da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio têm primeiro dia de avaliações

Depois da 3ª série, chegou a vez do Provão Paulista para os estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. O primeiro dia de exames é nesta sexta-feira (1º) com conteúdo das áreas do conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias (língua portuguesa e língua inglesa) e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (física, química e biologia). Mais de 890 mil estudantes devem participar do processo seletivo.

Para a aplicação do Provão, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) definiu dois horários: pela manhã, das 8h às 12h, a prova é para quem está na 2ª série. Já o período da tarde é reservado aos alunos da 1ª série, das 14h às 18h.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

É preciso estar atento aos horários de fechamento dos portões das escolas. Na parte da manhã é às 7h45 e, à tarde, às 13h45. A duração da prova é de quatro horas. Estudantes com deficiência terão, ainda, o direito a permanecer uma hora a mais para a realização do exame. O tempo mínimo de permanência nas salas de aulas é de duas horas.

Por causa da greve de transportes desta semana e para não prejudicar nenhum candidato, o calendário do Provão foi alterado. Dessa forma, o segundo dia de exames para o grupo de alunos da 1ª e 2ª séries foi adiado para a próxima segunda-feira (4).

Na data, serão avaliados os conhecimentos dos estudantes nas áreas de Matemática e suas Tecnologias (matemática) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (história, geografia, sociologia e filosofia). No total, nos dois dias de prova, os estudantes devem responder 90 questões de múltipla escolha.

Os alunos das primeiras etapas do Ensino Médio devem obrigatoriamente participar das provas deste ano. Isso porque as notas desta primeira edição, e as de 2024, serão consideradas quando ele estiver na 3ª série.

Estudantes de fora da rede estadual

Alunos que não estão matriculados em 2023 nas redes estadual municipais paulistas ou nas Etecs farão o Provão em São Paulo, capital. O local de provas é único, na Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na rua João Guimarães Rosa, 111, na Consolação.

Já aqueles estudantes que não têm condições de permanecer na capital no fim de semana e participar dos dois dias de avaliação, por causa do adiamento do Provão, poderão se inscrever nas edições dos anos seguintes, com manutenção do direito de disputar uma vaga nas universidades participantes do processo seletivo.

Para isso, os candidatos devem enviar um e-mail até o dia 8 de dezembro para o endereço requerimentoprovaopaulista@educacao.sp.gov.br com documentos que comprovem a impossibilidade de eles participarem do segundo dia de prova.

A definição foi acordada pela Seduc-SP em conjunto com o Ministério Público. Uma comissão para definir as regras de pontuação desses estudantes para os próximos anos será formada pela Educação de São Paulo e as instituições de ensino superior conveniadas

O que é o Provão Paulista?

De forma inédita, a iniciativa do Governo do Estado garantirá a oferta de 15.369 vagas diretas e com base no resultado individual no Provão às seguintes instituições de ensino superior públicas estaduais: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

1.500 para a USP;

934 para a Unesp;

325 para a Unicamp;

2.620 vagas para a Univesp; e

10.000 vagas para as Fatecs.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo