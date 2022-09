Etec Atibaia abre inscrições para contratação de professores por concurso público

Estão abertas as inscrições para os interessados em trabalhar nas Escolas Técnicas (Etecs), nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado ou na Administração Central do Centro Paula Souza (CPS). Na Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi, em Atibaia, as vagas abertas destinam-se a professores. As inscrições estão abertas até 6 de outubro, com taxa de R$ 105,00, no site: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/selecaopublica/ETEC/CPD/Abertos.aspx , onde também é possível acessar o edital completo.

ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi, Atibaia (Foto: Reprodução)

As vagas abertas em Atibaia visam a contratação de professores para os seguintes componentes curriculares: Biologia; Educação Física; Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica II; Matemática; Procedimentos de Enfermagem; Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor; Promoção de Vendas e Merchandising; e Estratégias de Marketing e Modelo de Negócios.

O concurso público para docentes e servidores administrativos em todo o Estado foi autorizado em junho de 2022, e as contratações serão para o próximo ano. No total no Estado, serão contratados 993 professores de Ensino Médio e Técnico, 594 docentes de Ensino Superior, 887 agentes técnicos e administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em planejamento educacional. O professor admitido para atuar no Ensino Médio ou Técnico das Etecs recebe uma remuneração inicial de R$ 20,19 hora-aula.

Em Atibaia, a Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi está localizada na Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, nº 200, no Jardim das Cerejeiras, e para mais informações e esclarecimento de dúvidas é possível contatar a unidade pelo e-mail e147adm@cps.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia