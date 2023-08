Inscrições para o Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza vão até o domingo (27)

As inscrições para o Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS) 2023 se encerram neste domingo (27). Promovido pela Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do CPS, o programa promove um curso intensivo de língua inglesa na Inglaterra, Estados Unidos ou Irlanda. Também é ofertado um curso intensivo de língua espanhola na Argentina.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da ARInter. Na edição 2023, são oferecidas, ao todo 245 bolsas para alunos Etec e 88 bolsas para alunos Fatec.

São 332 bolsas de estudo para beneficiar os alunos de Etecs e Fatecs com melhor aproveitamento acadêmico (Imagem: Freepik)

Os cursos serão realizados no 2º semestre de 2023 ou no 1º semestre de 2024. O Intercâmbio Cultural oferece bolsas de estudo para os estudantes do CPS com melhor aproveitamento acadêmico, classificados seguindo o critério de índice de intercâmbio, definido pela Deliberação CEETEPS 93/2023. A consulta está disponível em arinter.cps.sp.gov.br/normas.

Além do curso de língua, a bolsa também contempla as passagens aéreas de ida e volta em classe econômica, o custo da hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, seguro-viagem e ajuda de custo.

O objetivo do Intercâmbio Cultural do CPS é incentivar o aprimoramento da formação acadêmica dos seus estudantes, principalmente no que tange ao domínio de língua estrangeira. Com isso, o aluno tem acesso a uma experiência de estudo e imersão cultural para o desenvolvimento da proficiência e das suas habilidades e competências de interculturalidade, garantindo assim uma melhor formação e inserção no mundo do trabalho.

A recomendação é que todos os candidatos façam uma leitura atenta e completa do seu respectivo edital, disponível no site. Dúvidas e perguntas devem ser encaminhadas para o e-mail: mobilidade.arinter@cps.sp.gov.br

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo