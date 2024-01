Janeiro na rede estadual: Resultado do Provão Paulista e matrículas para o ano letivo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início ao ano de 2024 com duas notícias para o mês de janeiro. Está previsto para o dia 26 de janeiro o resultado do Provão Paulista Seriado, iniciativa que garante 15.369 vagas diretas no ensino superior nas universidades e faculdades estaduais. Ao longo deste mês, estudantes que estão fora da escola também podem procurar uma das mais de 5.000 unidades da rede para efetuar a matrícula para as aulas que terão início no dia 15 de fevereiro.

(Imagem Ilustrativa de JESHOOTS.COM por Unsplash)

Para os estudantes que concluíram o Ensino Médio em 2024, a lista de aprovados no Provão Paulista e a primeira chamada para a efetivação das matrículas no ensino superior serão divulgadas na mesma data. As 15.369 vagas serão distribuídas entre a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

A Educação divulgará três chamadas unificadas para as matrículas dos aprovados, com a nota e as opções determinadas pelos estudantes em 2023. As instituições conveniadas no Provão Paulista Seriado também poderão, se houver necessidade, divulgar listas de chamadas posteriores às três organizadas pela Seduc-SP.

Matrículas e transferências

Em janeiro, a Secretaria da Educação organiza dois processos de matrículas. Uma nova etapa é destinada a estudantes da rede privada, de outros estados ou países e ainda para aqueles que perderam o prazo para rematrículas no ano passado ou estão fora da escola.

Todos os estudantes têm vaga garantida na rede estadual de ensino. Para efetuar a matrícula, o responsável legal ou maior de 18 anos pode realizar a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupatempo, apresentando RG, histórico escolar e comprovante de residência.

A matrícula também pode ser efetuada de forma virtual no portal da Secretaria Escolar Digital (SED).

Até esta segunda-feira, dia 8 de janeiro, a Seduc-SP recebe o pedido de transferência entre escolas da rede, destinado a alunos já matriculados em uma das 5.000 unidades do estado.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo