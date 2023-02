Secretaria de Educação de Atibaia abre processo seletivo para estágio

A Secretaria de Educação da Prefeitura da Estância de Atibaia está com vagas abertas para estágio remunerado destinado a estudantes das áreas de Pedagogia ou de Psicologia. Para participar do processo seletivo é necessário realizar cadastro no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) pelo endereço https://portal.ciee.org.br/ .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Após o cadastro no CIEE, os estudantes interessados devem enviar currículo, contendo dados próprios e também do curso de graduação realizado, para a Secretaria de Recursos Humanos, pelo e-mail dviana@atibaia.sp.gov.br .

O estágio remunerado é um programa entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o CIEE. Atualmente, estagiários dos cursos de Pedagogia, Psicologia e Administração de Empresas participam da iniciativa e atuam nas escolas da rede municipal nos segmentos de Educação Infantil (creche e pré-escola) e Ensino Fundamental.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia