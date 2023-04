Profissionais da Educação recebem treinamento de segurança em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia iniciou um treinamento sobre medidas de segurança destinado aos profissionais da Educação. A iniciativa se deu em decorrência dos ataques ocorridos contra escolas do país recentemente e de mensagens que circulam em redes sociais, nas quais constam supostas ameaças contra instituições educacionais de várias cidades brasileiras. A capacitação de professores, professores coordenadores pedagógicos, diretores e demais servidores contribuirá para que todos estejam mais preparados e possam atuar em casos suspeitos ou momentos de risco.

O treinamento, oferecido pelas forças de segurança, teve início na última quarta-feira, 12 de abril, contemplando 150 gestores da Rede Municipal de Ensino e Conselho Tutelar, e seguiu ao longo da semana: na manhã do dia 13, para profissionais da Rede Municipal de Ensino (em três etapas, para cerca de 400 pessoas em cada horário), e no período da tarde para aproximadamente 400 profissionais das escolas particulares e diretores de escolas da Rede Estadual de Ensino. No dia 14 foram mais 1.200 funcionários da Rede Municipal de Ensino. No total, cerca de 3 mil profissionais participaram do treinamento.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além do treinamento, a Prefeitura de Atibaia determinou o aumento das rondas em todas as escolas da cidade e bloqueios nas escolas e arredores, reforçando a segurança com o objetivo de tranquilizar a população e inibir qualquer possível investida contra as escolas do município.

Recentemente, a Prefeitura também colocou em funcionamento 26 totens de segurança espalhados pelo município em locais como escolas, praças e ruas, munidos de câmeras de monitoramento e integração direta com o sistema da Guarda Municipal, com o objetivo de inibir e registrar a ocorrência de delitos, em mais um importante sistema eletrônico para fortalecer a segurança. Atibaia conta, ainda, com aplicativo de segurança com botão de pânico, que é disponibilizado nos celulares de gestores escolares.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia