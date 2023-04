Prova Paulista começa a ser aplicada para estudantes dos 6º e 7º anos

A aplicação da Prova Paulista segue nesta segunda e terça-feira (3 e 4), desta vez para estudantes dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. A nova avaliação bimestral das escolas da rede estadual de São Paulo acontece de forma 100% digital, por meio do aplicativo ou versão web do Centro de Mídias de São Paulo (CMSP).

(Imagem Ilustrativa: Wokandapix por Pixabay)

Participam da Prova Paulista estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio. A aplicação segue um cronograma com dias específicos para cada ano/série. Confira:

5º ano: 28 e 29 de março

6º e 7º anos: 3 e 4 de abril

8º e 9º anos: 5 e 6 de abril

1ª série do Ensino Médio: 10 e 11 de abril

2ª e 3ª séries do Ensino Médio: 12 e 13 de abril

Segunda chamada: 17 e 18 de abril

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo