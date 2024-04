Vestibular das Fatecs divulga resultado dos pedidos de isenção e redução de taxa

Nesta quarta-feira (24) foram divulgadas no site www.vestibularfatec.com.br as respostas para as solicitações de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). O candidato contemplado com um dos benefícios deve efetuar a inscrição no processo seletivo das Fatecs até 7 de junho.

Quem teve o pedido indeferido pode apresentar recurso entre quinta (25) e sexta-feira (26), pelo mesmo endereço da internet em que fez o pedido. O resultado da defesa será divulgado em 7 de maio, a partir das 15h.

Fatec Bragança Paulista (Foto: Centro Paula Souza)

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Fatecs, concede 6 mil isenções de pagamento. Para redução, não há limite. É importante ter atenção aos requisitos e documentos comprobatórios solicitados para cada um dos benefícios pleiteados:

Isenção

Para pedir a isenção, o candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio, no território brasileiro, ou estar concluindo o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas da rede pública ou particular ou, ainda, estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja), com carga horária flexível. Somado a isso, é necessário ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 2.824), por morador. Caso seja independente, a renda bruta máxima deverá ter o mesmo valor.

Documentos necessários para solicitação: comprovante de escolaridade e de rendimentos, de todos os integrantes do grupo familiar que residam no mesmo endereço do candidato. Outras especificações sobre os itens solicitados estão disponíveis na página 2 da Portaria do Vestibular.

Redução

O interessado em solicitar a redução da taxa deve ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental, Médio, curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação. Também é preciso, cumulativamente, receber remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos (R$ 2.824) ou estar desempregado.

Documentos necessários para fazer o pedido: comprovante de escolaridade e de rendimento, do candidato ao benefício. Outras especificações sobre os itens solicitados estão disponíveis na página 4 da Portaria do Vestibular.

Processo seletivo

A inscrição para o Vestibular das Fatecs pode ser feita até as 15h de 7 de junho, exclusivamente, pelo site vestibularfatec.com.br. As unidades oferecem cursos de Ensino Superior Tecnológico gratuitos. A prova será aplicada em 30 de junho. O valor da taxa é de R$ 90.

O requisito para participar do processo seletivo é que o candidato tenha terminado ou esteja cursando o Ensino Médio, ou equivalente, desde que comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Fatecs, disponibiliza 14.406 vagas para este processo seletivo. Outras 5.109 vagas estão reservadas para os candidatos do Provão Paulista. No total, são 19.515 vagas para a formação profissional gratuita de nível superior no segundo semestre de 2024.

O candidato pode optar por cursos presenciais e a distância (EaD), distribuídos por unidades localizadas em todas as regiões do Estado de São Paulo. Com currículos constantemente atualizados, são 92 opções de cursos alinhados às atuais demandas do mercado de trabalho.

Caso o interessado necessite, as Fatecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para tanto, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Região Metropolitana) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo