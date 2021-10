“1ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa Atibaia 2021” será realizada no próximo dia 10

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do controle do câncer de mama, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Diretoria da Mulher, vinculada à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizará a “1ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa Atibaia 2021”, com um percurso de 5 km, que acontecerá no dia 10 de outubro, às 8h, com saída do Ginásio de Esportes José Aparecido Ferreira Franco (Cido Franco), no Atibaia Jardim.

As inscrições são limitadas e poderão ser feitas até o próximo dia 4, por meio do link https://bit.ly/Corrida-Outubro-Rosa-Atibaia. Quem participar do evento, poderá doar espontaneamente um item de higiene pessoal (shampoo, condicionador, sabonete, absorvente, desodorante, creme dental, escova de dente ou escova de cabelo), que será revertido ao Fundo Social de Solidariedade para doação a uma instituição beneficente do município. Haverá premiação para os cinco primeiros colocados, tanto feminino quanto masculino.

É necessário que os participantes estejam com roupas confortáveis. O ideal é chegar uma hora antes da largada, para que todos possam participar de uma aula de alongamento, essencial para prevenir lesões durante atividade física.

O evento, que conta com o apoio da Associação de Desenvolvimento Social, Esportivo e Educacional (ADESE) e do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, tem por objetivo evidenciar a Campanha Outubro Rosa, conscientizando os participantes sobre o que é o Câncer de Mama, a importância do diagnóstico precoce (que proporciona 95% de chances de cura), as formas de diagnóstico e prevenção por meio da qualidade de vida atrelada à saúde integrativa (bem-estar físico, mental, social e espiritual).

O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990, nos Estados Unidos, pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, a partir de um evento de corrida intitulada “Corrida pela cura”, onde foram distribuídos laços cor-de-rosa, que tornou-se símbolo do movimento.

O evento é aberto às mulheres, homens e melhor idade. Vista-se de rosa, ou use apenas uma peça da cor, seja um bandana, um lenço, mas o importante é fazer sua parte. O câncer de mama é o mais comum entre o sexo feminino, a segunda doença mais incidente entre as mulheres e a primeira causa na taxa de mortalidade em mulheres no mundo. No Brasil, estimam-se que há 66.280 casos novos de câncer de mama por ano. A conscientização salva vidas, pois o diagnóstico precoce permite a cura.

O Ginásio de Esportes José Aparecido Ferreira Franco fica na Avenida Joviano Alvim, s/n, no bairro Atibaia Jardim.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia