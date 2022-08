Atibaia conquista medalhas de ouro, prata e bronze nos Jogos Campeões da Vida

A terceira edição dos Jogos Campeões da Vida (Jocavi) aconteceu este ano com cerca de 1.500 atletas da terceira idade, em 18 modalidades esportivas e culturais disponíveis, na cidade de São Bernardo do Campo/SP. Esportistas de Atibaia representaram o município nas modalidades natação, coreografia, dominó, atletismo, tênis de mesa e tranca, garantindo resultados expressivos no torneio e a 6ª posição geral (considerando todas as cidades e as modalidades).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As competidoras de Atibaia na coreografia participaram do torneio durante a abertura do evento, alcançando notas 9,5 nas avaliações. O resultado foi positivo para a equipe, com duas notas máximas, em figurino e em interpretação de coreografia. Na natação, as mulheres foram destaque na competição, garantindo três medalhas de ouro e duas de prata para o município.

Com o atletismo, Atibaia conquistou medalha de ouro nas categorias corrida e arremesso de peso, no masculino, destacando-se nos Jogos. Já a equipe feminina somou três bronzes e um ouro em arremesso de peso. Na modalidade dominó, a dupla participante conquistou o bronze na competição.

Finalizando os Jogos Campeões da Vida, as últimas modalidades disputadas foram tênis de mesa e tranca, na última sexta-feira (19). No tênis de mesa, Atibaia conquistou duas medalhas – uma de ouro para Aparecida Gomes Soares e outra de prata para Kazuko Yamashiro Nakazone. Na tranca, Atibaia chegou às oitavas de final, mas não garantiu colocação na competição.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia, entre os benefícios da prática de esportes e de movimentar todo o corpo estão o aumento da frequência cardíaca e o fortalecimento dos músculos, especialmente em determinadas modalidades. Por esse motivo, os Jogos promovem a saúde e o bem-estar dos idosos, além de beneficiarem a autoestima e estimularem o convívio social nessa faixa etária.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia