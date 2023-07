Atibaia conquista o 11º lugar geral nos Jogos Regionais 2023

A 65ª edição dos Jogos Regionais terminou com Atibaia conquistando bons resultados na competição, inclusive três modalidades – judô masculino e feminino, tênis de mesa feminino sub-21 e tênis de campo feminino sub-21 – se classificaram para o 85º Jogos Abertos do Interior, que serão realizados de 2 a 14 de outubro, em São José do Rio Preto. Na classificação geral, somada a pontuação da categoria livre e sub-21, a cidade conquistou a 11ª posição entre os 45 municípios participantes dessa edição.

Atibaia marcou presença na competição com uma delegação com cerca de 250 pessoas, entre atletas, comissão técnica, dirigentes e apoio, e esteve presente com 19 equipes em 12 modalidades esportivas: atletismo feminino e masculino, bocha masculino, basquete masculino, ciclismo masculino e feminino, futebol masculino, ginástica rítmica feminino, handebol masculino, judô feminino e masculino, natação feminino e masculino, tênis masculino e feminino, tênis de mesa feminino e masculino e vôlei feminino e masculino.

(Imagem: Divulgação)

O judô foi destaque no campeonato, conquistando o 1º lugar geral na competição com as equipes masculina e feminina, e representará Atibaia nos Jogos Abertos. Foram 14 medalhas, sendo 8 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze.

A equipe masculina foi medalha de ouro, integrada pelos atletas Jair Gimenes, Gustavo Brait, Rodrigo Santana, Pietro Marmorato, Murilo Ferreira, Felipe Lima e Gabriel Venâncio.

Já o ouro feminino foi conquistado pelas atletas Isabella Silva, Iza Santos, Angélica Silva, Victoria Carvalho, Isabella Montaldi e Luana Oliveira.

A equipe de Tênis de Mesa de Atibaia também fez bonito na competição. Os atletas Rayane Carla Durães Carlini, Bianca Arle da Silva, Patrícia Souza Ottoni, Igor Padovan, Leonardo Poloni Dias e Ivan Seiji Fuziyama conquistaram excelentes resultados, com a equipe masculina ficando em 3º lugar geral na competição. Já a feminina ficou com prata na classificação geral, conquistando vaga para representar Atibaia nos Jogos Abertos do Interior.

O tênis de campo feminino sub-21 também conquistou vaga para os Jogos Abertos e representará Atibaia no campeonato. Na ginástica rítmica, as atletas Cibele e Simone Dorta fizeram bonito e conquistaram o bronze na prova de bolas. Agora, a dupla aguarda o resultado final da modalidade, e está na torcida para a vaga nos Abertos.

Mais resultados

A equipe de basquete foi com garra e determinação e conquistou o 4º lugar geral da competição. O ciclismo conseguiu pontuar entre muitas cidades fortes, ficando em 8º geral por equipes em ambos os sexos. Já o futsal pontuou e ficou com o 8º geral. A ginástica ganhou medalhas no individual e boa colocação em outros aparelhos, que deram a 4ª colocação geral. Também teve o Handebol, que apostou na experiência dos jogadores de anos anteriores e alcançou 4º lugar. Natação feminina ficou em 5º lugar geral entre todas as equipes e o tênis de campo conquistou o 7º geral no masculino.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia