Atibaia sedia etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross pela 1ª vez

Pela primeira vez, Atibaia vai sediar etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross em um grande evento a ser realizado de 19 a 21 de novembro na Estação Atibaia, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia. A pista está sendo montada para receber cerca de 500 pilotos que vão disputar a competição, além de milhares de pessoas que vão acompanhar as provas.

(Imagem Ilustrativa: Pexels por Pixabay)

Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), Firmo Alves, e os organizadores locais, de 20 mil a 30 mil pessoas devem circular pela Estação Atibaia a cada dia de competição, incluindo pilotos, mecânicos, jornalistas, chefes de equipes, patrocinadores, membros das equipes em geral e o público. O ingresso para a competição será 1 kg de alimento que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

A 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross vai acontecer em Atibaia no dia 19/11 para as categorias: ELITE MX – MX1 – MX2 – MX3 – MX4 – MX5 – MX2JR – MXJR – MXF – Nacional – 65cc e 50cc. No dia 21, ocorre a 5ª etapa para as categorias ELITE MX – MX1 – MX2 – MX3 – MX2JR – MXJR e MXF. São esperados por volta de 500 pilotos, sendo muitos do exterior. As últimas etapas do campeonato serão disputadas em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, entre 10 e 12 de dezembro.

Nos últimos anos, Atibaia tem recebido a maior competição de Motocross Estilo Livreu (FMX) do Brasil, o Duelo de Motos. Em 2021 foi a quarta vez – de um total de sete edições – que o município sediou a competição, que é transmitida ao vivo pelo programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Os veículos de imprensa que pretendem fazer a cobertura do evento devem fazer credenciamento direto com a Confederação Brasileira de Motociclismo pelo link: http://www.cbm.esp.br/noticias.php?idNoticia=6425

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia