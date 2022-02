Atibaia Super Chargers abre inscrições para seletiva de futebol americano

O “Atibaia Super Chargers” vai realizar uma “peneira” com o objetivo de montar o time masculino para o Campeonato Paulista de “Flag Football”. O evento tem o apoio da Prefeitura de Atibaia e acontece no próximo sábado (19), às 15h, no Campo de Futebol do Elefantão.

(Imagem Ilustrativa: Oliver Cardall por Pixabay)

Interessados em participar devem preencher a ficha de inscrição disponível no link https://bit.ly/super-chargers-atibaia . A seletiva contará com exercícios de força, velocidade e agilidade, além de arremessos e recepções da famosa “bola oval”. Não é exigido nenhum porte físico para a “peneira”, basta apenas conseguir realizar os exercícios e ter a habilidade exigida na modalidade.

Durante a seletiva é importante que os atletas inscritos estejam com roupas confortáveis como calção, camiseta, chuteira ou tênis, além de máscara facial obrigatória, cumprindo os protocolos de saúde.

O evento contará ainda com a presença de vários food-trucks da cidade com lanches e petiscos para quem for acompanhar ou participar da seletiva.

Seletiva Atibaia Super Chargers

Local: Conjunto Esportivo do Trabalhador (Campo do Elefantão)

Rua: Benedito Virgílio de Moraes 271

Data: 19/02/2022

Horário: 15h

Idade: a partir de 15 anos

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia