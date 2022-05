Atletas paralímpicos de Atibaia conquistam medalhas no Brasileiro Loterias Caixa

Mais uma ótima notícia para Atibaia: atletas paralímpicos locais conquistaram excelentes resultados no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa, a mais importante competição paralímpica do país. Taiara Brondi e Maurício Felício subiram ao pódio com medalhas de prata e bronze, respectivamente, na modalidade 100 metros nado peito, e hoje são considerados o segundo e terceiro melhores paratletas do Brasil. Na modalidade lançamento de disco, João Batista conquistou a medalha de bronze.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os três medalhistas fazem parte da Associação Paradesportiva de Atibaia (APA), que conta com o total apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

A final do campeonato aconteceu no Centro Paralímpico Brasileiro, e teve como objetivo desenvolver a prática esportiva nos municípios e estados do país, além de contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite, apresentando os valores do paradesporto brasileiro.

Os paratletas medalhistas da APA de natação, ambos treinados por Fernanda Françoso, têm histórias de vida diferentes, porém ambos encontraram no esporte a superação de todos os desafios. Maurício Felício é portador de uma deficiência visual bilateral, devido a uma retinose pigmentar. O atleta conta que conviveu com a depressão e o esporte foi o meio fundamental para se reerguer. Taiara Brondi é cadeirante e a natação possibilitou sua independência e autonomia, proporcionando liberdade. O paratleta João Batista, treinado por Márcio Pedroso também é portador de deficiência visual bilateral.

A APA conta hoje com cerca de 80 atletas, promovendo equilíbrio, satisfação pessoal e o sentimento de realização por meio do esporte, além da socialização e superação para PCD’S (Pessoas com deficiência) e PCDI’S (Pessoas com deficiência intelectual).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia