Federação divulga tabela do Paulista de Vôlei; Atibaia estreia dia 25 de agosto

A Federação Paulista de Vôlei divulgou nesta quinta-feira, 12, a tabela de jogos do Campeonato Paulista de 2021. Atibaia estreia no próximo dia 25, contra o Vôlei Renata, às 19h30, no Ginásio do Taquaral.

Para 2021, a disputa conta com oito times, três a mais do que a última edição. Na primeira fase todos se enfrentam em um turno.

Os quatro primeiros times da tabela avançam para as semifinais, que serão disputadas em dois jogos e, em caso de necessidade, um golden set. A final também será disputada em dois jogos e golden set, se for necessário.

(Foto: Reprodução/ Site Federação Paulista de Vôlei)

O hexacampeão Taubaté está fora da disputa. Depois da ruptura da prefeitura com a Fundação Universitária Vida Cristã (Funvic) em junho, a franquia do Vôlei Taubaté está de malas prontas para Natal, no Rio Grande do Norte.

A abertura da competição será com a partida entre Guarulhos contra Araçatuba e Sesi contra Iacanga. Os dois confrontos estão marcados para às 18h do dia 20 de agosto.

Confira a tabela de jogos completa da primeira fase:

20/8

18h – Guarulhos x Araçatuba – Ginásio da Ponte Grande

18h – Sesi x Iacanga – Ginásio da Vila Leopoldina

25/8

19h30 – Vôlei Renata x Atibaia – Ginásio do Taquaral

27/8

18h – Sesi x Atibaia – Ginásio da Vila Leopoldina

18h – Iacanga x Vôlei Guarulhos – Ginásio do Sesi Guarulhos

19h – Araçatuba x São José – Ginásio Plácido Rocha

28/8

18h – Suzano x Vôlei Renata – Arena Suzano

3/9

18h – Atibaia x Suzano – Ginásio do Elefantão

18h – Guarulhos x Sesi – Ginásio da Ponte Grande

19h – Vôlei Renata x Araçatuba – Ginásio do Taquaral

4/9

18h – São José x Iacanga – Ginásio do CTA

10/9

18h – Guarulhos x Atibaia – Ginásio da Ponte Grande

18h – Sesi x São José – Ginásio da Vila Leopoldina

19h – Araçatuba x Suzano – Ginásio Plácido da Rocha

11/9

20h – Iacanga x Vôlei Renata – Ginásio Sesi Bauru

17/9

19h – São José x Guarulhos – Ginásio do CTA

19h – Atibaia x Araçatuba – Ginásio do Elefantão

19h – Suzano x Iacanga – Arena Suzano

19h – Vôlei Renata x Sesi – Ginásio do Taquaral

22/9

18h – São José x Suzano – Ginásio do CTA

24/9

18h – Guarulhos x Vôlei Renata – Ginásio da Ponte Grande

19h – Sesi x Suzano – Ginásio Vila Leopoldina

25/9

18h – Iacanga x Araçatuba – Ginásio Sesi Bauru

18h – São José x Atibaia – Ginásio do CTA

1/10

18h – Araçatuba x Sesi – Ginásio Plácido da Rocha

18h – Suzano x Guarulhos – Arena Suzano

19h – Vôlei Renata x São José – Ginásio do Taquaral

19h – Atibaia x Iacanga – Ginásio do Elefantão

Fonte: Globoesporte.globo.com