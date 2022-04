Inscrições para Corrida 3 Lagos em Atibaia terminam dia 10 de abril

A corrida é o esporte mais democrático que existe e vem ganhando cada vez mais adeptos, que buscam trabalhar a mente e o corpo em perfeita sintonia. Em Atibaia, a Corrida 3 Lagos acontecerá dia 24 de abril, com largada no Boulevard Prefeito Takao Ono.

O evento, que está em sua terceira edição, contém provas para quem está começando a treinar e também para atletas mais experientes. Serão provas de 3k (caminhada), 5k e 10k para corrida, em percursos entre os lagos do Major, Jardim do Lago e Jardim Paulista.

(Imagem Ilustrativa: by wal_172619 por Pixabay)

As inscrições seguem até o dia 10 de abril, e podem ser feitas pelos links www.minhasinscricoes.com.br ou pelo site www.corrida3lagos.com.br. Por meio de uma parceria firmada com o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, cada participante inscrito doará um litro de óleo, que será destinado às entidades sociais.

Os horários das provas são distintos, sendo a corrida de 5k prevista para as 7h e a de 10k às 7h10. Já a caminhada de 3k terá início às 7h20. A previsão é de que as vias que formam os percursos permaneçam interditadas até as 13h.

Os inscritos receberão o kit de participação, composto por sacola, camiseta, medalha, toalha, copo, chip e número de peito. Os kits estarão disponíveis para retirada a partir do dia 22 de abril, na Rua Takao Ono, 1120, Estância Lynce. Para as pessoas que residem em outra cidade, a retirada pode ser feita no dia da prova, nos horários das 5h30 às 6h30. A doação do óleo ao Fundo Social poderá ser feita na retirada do kit ou no dia do evento.

3ª Edição da Corrida 3 Lagos

Data: 24 de abril de 2022

Horário: a partir das 7h

Local da largada: Boulevard Prefeito Takao Ono – Estância Lynce, próximo ao Lago do Major

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia