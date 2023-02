Confira 7 dicas para proteger os joelhos durante as corridas de rua

A dor no joelho é um problema médico comum em homens e mulheres e pode ocorrer em qualquer idade. As queixas de dor no joelho durante a corrida são frequentes nos consultórios. Manter-se em forma e movimentar-se para que a dor não piore são hábitos necessários. Felizmente, existem coisas que você pode fazer para proteger os joelhos e reduzir o desconforto durante o exercício, especialmente na corrida de rua, em que há impactos diretos na articulação.

(Imagem Ilustrativa de Huckster por Unsplash)

Ao considerar correr ao ar livre, criar uma rotina de exercícios individualizada é importante para melhorar a força, a flexibilidade e a saúde geral, reduzindo o desconforto nas articulações. Mas há algumas coisas que você pode fazer para tirar o máximo proveito do seu treino sem colocar muito estresse nos joelhos. Aqui estão sete dicas.

1 – Aquecimento antes do treino

O aquecimento é um conselho bastante comum, mas é surpreendente quantas pessoas não o fazem, ou não fazem o suficiente. O aquecimento fará com que o sangue chegue aos músculos, tornando-os mais flexíveis e prontos para a ação. Exercícios aeróbicos suaves são ótimos para aquecimento porque não sobrecarregam as articulações, mas ainda aumentam o fluxo sanguíneo. Caso contrário, outros músculos podem ser distendidos enquanto o corpo tenta compensar o desconforto no joelho.

2 – Alongamento

O alongamento também melhora o fluxo sanguíneo para músculos e articulações, aumentando a flexibilidade durante a atividade. Além disso, músculos mais flexíveis são menos propensos a esticar. Não se alongue apenas antes de se exercitar. Em seguida ao treino, alongue-se para relaxar os músculos e evitar tensão. Tal como acontece com o exercício, não exagere. Alongamento suave é o que você deseja.

3 – Use os sapatos certos

Os sapatos têm um grande impacto na saúde das articulações, especialmente quando você pratica esportes. Procure sapatos que forneçam amplo suporte de arco e amortecimento na sola para proteger os joelhos do impacto. Além disso, certifique-se de que seus sapatos se ajustam perfeitamente e permitem bastante espaço, mas não deixe muito grande. As palmilhas aumentam o amortecimento e proporcionam um melhor ajuste para algumas pessoas.

4 – Consulte um médico do esporte

Este artigo do Eu Atleta é principalmente para quem está deixando a vida sedentária. Durante a avaliação inicial, o médico do esporte realiza exames metabólicos, ortopédicos e cardiovasculares para procurar os chamados fatores de risco, como níveis elevados de colesterol, arritmias e pressão arterial, resposta inadequada ao ‘esforço físico’.

Nesta fase, muitas pessoas têm medo e acham que praticar esportes é arriscado. Porém, na realidade, a prática de esportes (principalmente aeróbica) reduz o risco de doenças cardiovasculares como o temido infarto agudo do miocárdio, e a primeira consulta garante que a pessoa seja mais bem orientada em sua incursão no esporte. Os níveis de hormônios como cortisol, vitamina D e testosterona são extremamente importantes, especialmente para as mulheres, pois estão fortemente ligados às fraturas por estresse.

E por fim, a avaliação do sistema musculoesquelético identifica desequilíbrios musculares e a capacidade de absorção de energia cinética dos membros ao analisar a sinergia da contração do quadril com o restante das extremidades, coxas e pernas. Qualquer alteração nesses parâmetros, por menor que seja, está associada ao desenvolvimento de doenças como tendinite patelar.

5 – Use a técnica adequada

O exercício é mais do que apenas mover seu corpo. Para tirar o máximo proveito do seu treino sem forçar as articulações e os músculos, você precisa usar boa técnica. Antes de usar o equipamento de ginástica, verifique seu uso. Se não, pergunte ao seu treinador. Além disso, preste atenção à sua postura. A má postura, seja na corrida ou em qualquer exercício, pode colocar mais estresse nos joelhos e em outras partes do corpo.

6 – Não exagere

Todo mundo quer ver os resultados de seus exercícios, mas eles levam tempo. Conheça seus limites e mantenha um ritmo lento e constante à medida que aumenta sua rotina. Treinar não é uma corrida. Construa força e flexibilidade ao longo do tempo antes de passar para o próximo nível.

7 – Pergunte sobre joelheiras e palmilhas

Dependendo da causa de sua dor no joelho, você pode precisar usar uma joelheira ou uma palmilha durante o treino. Ao fornecer suporte, elas ajudam você a fazer o exercício de que precisa sem sobrecarregar as próprias articulações. Não compre sozinho. Peça ao seu médico recomendações adaptadas às suas necessidades.

Referência:

Relationship between Knee Symptoms and Biological Features in Recreational Runners.

Fonte: EuAtleta