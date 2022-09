Jogos da Primavera reuniram cerca de 500 atletas da terceira idade em Atibaia

A 21ª edição dos Jogos da Primavera da Terceira Idade, realizada em Atibaia no dia 17 de setembro, reuniu oito municípios e cerca de 500 atletas participantes na competição promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e o Clube da Terceira Idade de Atibaia. O torneio voltou a acontecer após dois anos (2020 e 2021) de suspensão das disputas esportivas em virtude da pandemia de Covid-19, e Atibaia foi a vice-campeã em 2022, atrás apenas de São Bernardo do Campo.

Além de Atibaia, anfitriã dos Jogos, participaram dos jogos as cidades de Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Jaguariúna, Mairiporã, Paulínia, São Bernardo do Campo e Suzano – todas com delegações formadas por atletas de no mínimo 60 anos completos ou a completar em 2022.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As disputas foram realizadas no Conjunto Esportivo do Trabalhador Prof. Antônio Carlos Laureano – Ginásio de Esportes José Pires Alvim ”Elefantão” e no Ginásio de Esportes Dr. José Aparecido Ferreira Franco e Sala Multiuso – Atibaia Jardim, ao longo de todo o sábado (17), e envolveram as modalidades de bocha; buraco; damas; dominó; natação; tênis de mesa; tranca; truco; voleibol adaptado; e xadrez.

A classificação se deu por modalidades, do 1º ao 8º lugar, gerando pontuação para a contagem geral e consequente apuração do município “campeão geral” da 21ª edição dos Jogos da Primavera da Terceira Idade de Atibaia.

No quadro de honra por modalidades, Atibaia alcançou: 1º lugar na natação feminino e na tranca; 2º lugar no vôlei feminino e no xadrez feminino; 3º lugar em bocha, damas feminino e natação masculino; 4º lugar em damas masculino, dominó, tênis de mesa feminino, tênis de mesa masculino, truco, voleibol masculino e xadrez masculino; e 8º lugar em buraco.

Já a classificação geral do torneio consagrou a cidade de São Bernardo do Campo a grande campeã, com 91 pontos; seguida por Atibaia, com 86 pontos; Suzano em 3º lugar, com 71 pontos; Paulínia em 4º, com 68; Jaguariúna em 5º, com 64; Bragança Paulista em 6º, com 57; Campo Limpo Paulista em 7º, com 43; e Mairiporã em 8º lugar, com 39 pontos.

Como premiação foram concedidos: medalhas para os classificados em 1º e 2º lugares por modalidade; troféus para os classificados em 1º lugar por modalidade; e troféus paras as equipes que somaram mais pontos em todas as modalidades (classificação geral) para o 1º, 2º, 3º e 4º lugares gerais.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, independentemente dos resultados alcançados nas disputas, os Jogos da Primavera da Terceira Idade de Atibaia buscaram desenvolver o intercâmbio esportivo entre os municípios participantes, difundir a prática esportiva e oportunizar aos atletas uma melhoria física, mental, técnica e social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia