Médica do esporte e ortopedista dá dicas para quem quer abandonar o sedentarismo

A modernidade, a tecnologia e as inovações trazem muitos benefícios e comodidades para nosso dia a dia. Controle remoto, vidro elétrico, pedido de comida a um toque no celular… E por que se esforçar? Qual a razão de fazer esporte e se manter ativo se tudo está ao alcance de nossas mãos? Muitas vezes, passamos horas sentados durante o trabalho ou estudo. E o estresse também colabora para que nos tornemos menos ativos e mais acomodados. É preciso estar atento para não se deixar dominar pelo sedentarismo. Essa é doença que mais mata no mundo.

Embora a maioria associe o termo com falta de atividades físicas, podemos definir o sedentário como a pessoa que gasta poucas calorias por semana com atividades físicas e/ ou ocupacionais (como a faxina da casa e a ida a pé à padaria). Uma pessoa sedentária não consegue gastar o mínimo de 2.200 calorias – que é o que o adulto costuma consumir por dia – por semana com atividades físicas.

(Imagem Ilustrativa: Huy Lê por Pixabay)

É preciso estar atento a esse quadro e literalmente se mexer. Há fortes evidências cientificas de que pessoas ativas têm menor risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer, depressão e demência.

Do ponto de vista ortopédico, se mexer melhora a mobilidade articular, alongamento e flexibilidade, isso sem falar nas resistências física e muscular, que ficam afloradas com a prática esportiva. Sabe aquela subida de escada ofegante? E levantar algo do chão? Tudo fica cada vez mais difícil ainda mais para quem não faz esporte. A cada ano que passa, nossas fibras musculares vão atrofiando, dando lugar a gordura.

Praticar esporte traz ainda benefícios para a mente, como melhora do humor, aumento da concentração, redução do estresse e sono reparador.

Sempre é tempo de começar. Não dê a desculpas como “eu não tenho tempo”.

Pode começar com uma simples caminhada de 20 a 30 minutos diariamente e vá subindo progressivamente. Durante a pandemia, a OMS ajustou de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada. O tempo e a intensidade do exercício devem ser adequados a cada perfil e, de preferência, prescritos e acompanhados por profissionais da educação física e da saúde; E o horário? Quando você puder, coloque seu tênis e ligue no piloto automático. Só vai! Para se tornar um hábito tente não quebrar a rotina; Faça o que você tenha felicidade, o esporte de sua preferência; Leve um(a) amigo(a) porque, juntos, um estimula o outro! Não esqueça de criar objetivos alcançáveis e comemore ao realizar!

Fonte: EuAtleta