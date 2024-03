Por que mulheres têm mais lesões na corrida do que homens?

Apesar de ter ganhado popularidade, a corrida permanece uma atividade com uma notável quantidade de afastamentos em termos de lesões. E, sim, as mulheres apresentam uma incidência maior do que os homens!

Compreender os fatores que contribuem para essa diferença ajudará as corredoras a tomar medidas proativas para minimizar o risco de lesões.

(Imagem Ilustrativa de Jozsef Hocza por Unsplash)

Diferenças anatômicas

Ângulo Q : o ângulo formado pelo osso da coxa e pelo fêmur é maior nas mulheres do que nos homens. Isso aumenta a pressão na articulação do joelho, tornando-as mais suscetíveis a lesões como a síndrome da dor patelofemoral e a condropatia;

: o ângulo formado pelo osso da coxa e pelo fêmur é maior nas mulheres do que nos homens. Isso aumenta a pressão na articulação do joelho, tornando-as mais suscetíveis a lesões como a síndrome da dor patelofemoral e a condropatia; Articulações : as articulações das mulheres são geralmente menores e menos rígidas do que as dos homens. Isso as torna mais propensas a instabilidade e lesões;

: as articulações das mulheres são geralmente menores e menos rígidas do que as dos homens. Isso as torna mais propensas a instabilidade e lesões; Ligamentos: os ligamentos, que conectam os ossos, são mais frouxos nas mulheres, o que pode levar a dores na canela, entorses e outras lesões. Na gestação essa laxidão aumenta.

Diferenças hormonais

Estrogênio : o hormônio estrogênio desempenha um papel na flexibilidade do tecido conjuntivo. Os níveis mais altos de estrogênio nas mulheres podem tornar os ligamentos e tendões mais frouxos;

: o hormônio estrogênio desempenha um papel na flexibilidade do tecido conjuntivo. Os níveis mais altos de estrogênio nas mulheres podem tornar os ligamentos e tendões mais frouxos; Progesterona: o hormônio progesterona, que aumenta durante a segunda metade do ciclo menstrual, pode relaxar ainda mais os ligamentos.

O que fazer? Fatores de treinamento

Carga de treinamento : as mulheres geralmente têm menor massa muscular e força óssea do que os homens, tornando-as mais vulneráveis a lesões quando aumentam a carga de treinamento muito rapidamente;

: as mulheres geralmente têm menor massa muscular e força óssea do que os homens, tornando-as mais vulneráveis a lesões quando aumentam a carga de treinamento muito rapidamente; Tipo de calçado: o uso de calçados inadequados pode exacerbar as diferenças anatômicas das mulheres, contribuindo para lesões.

Outras considerações

Fatores psicológicos : estudos sugerem que as mulheres podem ser mais propensas a relatar dor e desconforto, o que pode levar a diagnósticos e tratamentos anteriores;

: estudos sugerem que as mulheres podem ser mais propensas a relatar dor e desconforto, o que pode levar a diagnósticos e tratamentos anteriores; Histórico de lesões : lesões anteriores podem aumentar o risco de lesões futuras, especialmente se não forem tratadas adequadamente;

: lesões anteriores podem aumentar o risco de lesões futuras, especialmente se não forem tratadas adequadamente; Dieta: uma dieta deficiente em nutrientes essenciais pode comprometer a saúde dos ossos e dos tecidos conjuntivos.

Como ajudar? Medidas Preventivas

Para reduzir o risco de lesões, as corredoras devem:

Treinar gradualmente, aumentando a carga lentamente;

Escolher calçados adequados que ofereçam suporte e amortecimento adequados;

Fortalecer os músculos ao redor dos joelhos e tornozelos;

Alongar-se regularmente para melhorar a flexibilidade;

Manter uma dieta equilibrada rica em nutrientes essenciais;

Ouvir o corpo e descansar quando necessário;

E cuidar da parte médica incluindo os check up hormonal.

Compreender as razões pelas quais as mulheres são mais propensas a se lesionar na corrida permite que elas adotem estratégias para mitigar esse risco. Ao abordar as diferenças anatômicas, hormonais e de treinamento, as corredoras podem aumentar a probabilidade de atingir os objetivos de corrida sem sofrer lesões debilitantes.

Fonte: EuAtleta