Quem dorme bem tem mais facilidade para adotar exercícios e dieta

Pessoas que têm um sono regular e ininterrupto conseguem fazer melhor as atividades físicas e se manter na dieta, de acordo com uma pesquisa apresentada nas Sessões Científicas de Epidemiologia, Prevenção, Estilo de Vida e Saúde Cardiometabólica da American Heart Association de 2023.

Os pesquisadores examinaram se um sono de qualidade estava relacionado à forma como as pessoas aderiram às modificações de estilo de vida prescritas em um programa de perda de peso de 12 meses, que envolveu 125 adultos com idade média de 50 anos, com 91% de mulheres e 81% de brancos, com sobrepeso ou obesidade (índice de massa corporal – IMC – de 27 a 44), sem nenhuma condição que exigisse supervisão médica de dieta ou atividade física.

(Imagem Ilustrativa de Gregory Pappas por Unsplash)

Os hábitos de sono foram medidos no início do programa, aos 6 meses e aos 12 meses, com questionários, diário do sono e leituras de sete dias de um dispositivo de pulso que registrava o sono, a atividade de vigília e o repouso. Essas medidas foram usadas para pontuar cada participante como “bom” ou “ruim” em seis medidas de sono:

Regularidade

Satisfação

Estado de alerta

Tempo

Eficiência (a porcentagem de tempo gasto na cama quando realmente dormindo)

Duração.

Uma pontuação da saúde do sono de 0 a 6 foi calculada para os participantes, com um ponto para cada medida “boa” de saúde do sono, com pontuações mais altas indicando melhores níveis.

A adesão ao programa de perda de peso foi medida pela porcentagem de sessões de intervenção em grupo atendidas; porcentagem de dias em que cada um comeu entre 85% e 115% das calorias diárias recomendadas; e mudança na duração diária da atividade física moderada ou vigorosa. Os participantes tiveram uma pontuação média de saúde do sono de 4,5 em 6 no início, aos 6 meses e aos 12 meses. O grupo relatou diariamente o consumo calórico com um aplicativo de telefone e a atividade física foi medida com um acelerômetro preso à cintura, por uma semana de cada vez no início do estudo, aos 6 meses e aos 12 meses.

Depois de ajustar os escores de saúde do sono para idade, sexo, raça e se havia ou não um parceiro compartilhando a cama, os pesquisadores descobriram que uma melhor saúde do sono estava associada a taxas mais altas de frequência em sessões de grupo, adesão às metas de alimentação e melhora no tempo realizando atividade física moderada-vigorosa.

Melhorar a saúde do sono é um componente chave dos oito hábitos para manter saúde do coração do American Heart Association. O sono foi adicionado em 2022 como o oitavo componente da saúde cardiovascular ideal, que inclui:

Dieta – Comer bem; Fazer atividade física; Não fumar; Manter um Índice da Massa Corporal ideal (calcule aqui o seu IMC); Ter bons níveis de gorduras no sangue (colesterol); Controlar o açúcar no sangue; Manter a pressão arterial ideal. Dormir bem – De 7 a 9 horas de sono por noite.

A doença cardiovascular mata mais vidas a cada ano nos EUA do que todas as formas de câncer e doenças respiratórias crônicas combinadas, de acordo com a atualização estatística de 2023 da American Heart Association.

Fonte: EuAtleta