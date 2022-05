Yoga Day Atibaia acontece dia 5 de junho no Centro de Convenções

No dia 5 de junho, a partir das 8h30, na arena do Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret” (Al. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Parque das Águas), Atibaia comemora mais uma edição do Yoga Day, evento que busca difundir a milenar prática indiana associada a uma abordagem holística de saúde e bem-estar. Com muita prática de yoga para toda as idades, inclusive em família, a programação conta ainda com palestra, apresentações culturais, oficinas de ayurveda e dança indiana, entre outras atrações.

(Imagem Ilustrativa: No-longer-here por Pixabay)

As atividades do Yoga Day são gratuitas, basta chegar com seu tapete de yoga, toalha ou canga para participar. Mas quem quiser aproveitar o encontro para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social do município, o ingresso social desta edição é leite em pó. As doações arrecadadas serão repassadas pelos organizadores ao Fundo Social de Solidariedade. Além da programação gratuita, o Centro de Convenções recebe ainda uma praça de alimentação vegetariana e uma feira com produtos ayurvédicos, indianos e cerâmicas artesanais.

Com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, do Consulado Geral da Índia e do Centro Cultural Swami Vivekananda São Paulo, o Yoga Day Atibaia entrou para o calendário de eventos da cidade em 2018, com a promulgação da lei nº 4.641. A celebração remete ao Dia Internacional do Yoga, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e comemorada mundialmente em 21 de junho.

Esta é a 5ª edição do evento, que volta a acontecer presencialmente depois de dois anos on-line devido à pandemia. Para conferir uma amostra do domingo de paz e harmonia que vem por aí, o canal do Yoga Day Atibaia no Youtube disponibiliza as práticas, palestras e atividades das edições 2020 e 2021.

YOGA DAY ATIBAIA 2022 – DIA 5 DE JUNHO – ARENA DO CENTRO DE CONVENÇÕES

8h30

Início – Acolhimento | Profa. Ligia Padilha

Dança clássica Indiana Odissi | Andrea Albergaria

Abertura Oficial | Autoridades locais e Consulado Geral da Índia

Homenagem e palestra do renomado Prof. Marcos Rojo | Contribuição à Expansão da Tradição do Yoga no Brasil

Peça de teatro “Gandhi – Um Líder Servidor” | João Signorelli

Prática de Yoga para Todos – Protocolo da ONU | Profa. Ligia Padilha

12h15

Intervalo para almoço

13h30

Dança Clássica Indiana Kathak e Bollywood | Gyanshree Karahe

Yoga para Crianças em Família | João Soares e Rosa Muniz do Yoga com Histórias (TV Rá Tim Bum / TV Cultura)

Oficinas de yoga, ayurveda e contação de lendas indianas | Profs. Leila Gasparro, Cris Silveira e Orlando Talarico

Oficinas de yoga, dança indiana Odissi e de ayurveda | Profs. Patricia Pinho, Danilo Aguiar, Thais de Cássia e Andrea Albergaria

Música de Interior | Aniela & Rafael

17h

Encerramento | Profa. Ligia Padilha

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia