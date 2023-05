Associação Mata Ciliar visita comunidades rurais de Nazaré Paulista

O Projeto De Olho nos Rios, em parceria com a CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de Nazaré Paulista, está visitando as comunidades rurais dos municípios do Sistema Cantareira com o objetivo de dialogar e entender as suas demandas compartilhando expectativas de como o projeto pode contribuir para melhorar a qualidade ambiental dessas propriedades.

Visitas às comunidades rurais acontecem em parceria com a prefeitura e a CATI (Foto: Divulgação)

Essas comunidades que já possuem uma forte aptidão agroecológica podem ser fortalecidas com iniciativas adicionais como conservação de solo e redução da erosão, geração de renda através de atividades econômicas agroecológicas e turismo rural.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da AMC, em parceria com a Petrobras, que tem como objetivo a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar