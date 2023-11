Em apenas seis dias, Mata Ciliar recebe três quiriquiris 

Parecido com uma miniatura de falcão, o quiriquiri é uma ave da ordem dos Falconiformes, da família Falconidae, e um adulto pode chegar até apenas 31 centímetros. Apesar do tamanho, é um importante agente ambiental, alimentando-se de lagartos, grandes insetos, pequenos roedores e serpentes. Porém, devido a devastação de seu habitat, muitos têm de se adaptar em zonas urbanas, ocasionando em diversos tipos de acidentes. Em apenas seis dias, por exemplo, o Cras da Mata Ciliar recebeu três indivíduos que agora estão sob os cuidados da associação.

(Foto: Divulgação)

Agentes da prefeitura de Indaiatuba entregaram um quiriquiri no dia 27 de outubro. No dia 31, foi a vez da prefeitura de Piracicaba, depois do animal ter sido resgatado por trabalhadores do zoológico municipal. E o último resgste aconteceu no dia 1 de novembro, pela Guarda Municipal de Jundiaí, depois de ter sido encontrado caído no quintal de uma residência.

Após as análises da equipe da Mata Ciliar, foi constatado que o quiriquiri de Indaiatuba e o de Jundiaí estavam aptos e bem de saúde, sem apresentar nenhum tipo de alteração física ou comportamental, e foram encaminhados para o processo de reabilitação. Já o de Piracicaba, estava com uma fratura exposta em sua asa direita, com sangramento ativo, então, foi iniciado um tratamento com medicação e colocado uma atadura com tala para imobilizar a asa quebrada. Agora, ele segue sob observações diárias para garantir sua plena recuperação.

O quiriquiri está presente em todo continente americano, desde o norte do Canadá até o extremo sul da América do Sul. No Brasil, ocupa áreas abertas, em regiões de campos e cerrados. Entretanto, com a destruição de seu habitat, vemos cada vez mais a espécie em meios urbanos.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar